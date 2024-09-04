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В Харькове продолжают ремонтировать водовод после «прилета»

Происшествия 15:40   04.09.2024
Оксана Якушко
В Харькове продолжают ремонтировать водовод после «прилета» Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики продолжают ремонтировать поврежденный вражеским обстрелом магистральный трубопровод в Немышлянском районе, сообщили в Харьковском горсовете.

Чтобы обеспечить холодной водой жителей Немышлянского и Слободского районов, коммунальщики оперативно переподключили сети, сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства – директор комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков.

Сейчас специалисты меняют 12 м поврежденного участка водовода.

«Демонтировали разрушенный взрывом участок трубопровода, положили новый отрезок. Продолжаем сварочные и отладочные работы на магистрали», — отметил Владлен Волков.

Также коммунальщики обследуют всю ветвь водовода, чтобы выявить другие повреждения и дефекты, которые могли возникнуть в результате обстрелов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 15:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают ремонтировать поврежденный вражеским обстрелом магистральный трубопровод в Немышлянском районе, сообщили в Харьковском горсовете.".