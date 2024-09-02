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Воды не будет до вечера в квартирах на Немышле и Новых домах в Харькове

Общество 13:00   02.09.2024
Оксана Якушко
Воды не будет до вечера в квартирах на Немышле и Новых домах в Харькове Фото: КП «Харьковводоканал»

Воды не будет в домах, расположенные на пр. Петра Григоренко, пр. Льва Ландау, ул. Каденюка и ул. Олимпийской, до 18:00 2 сентября, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Это связано с ремонтом на водопроводе диаметром 1000 мм по ул. Олимпийской, 31.

Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воды не будет в домах, расположенные на пр. Петра Григоренко, пр. Льва Ландау, ул. Каденюка и ул. Олимпийской, до 18:00 2 сентября, сообщили в КП «Харьковводоканал».".