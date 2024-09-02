Воды не будет до вечера в квартирах на Немышле и Новых домах в Харькове
Фото: КП «Харьковводоканал»
Воды не будет в домах, расположенные на пр. Петра Григоренко, пр. Льва Ландау, ул. Каденюка и ул. Олимпийской, до 18:00 2 сентября, сообщили в КП «Харьковводоканал».
Это связано с ремонтом на водопроводе диаметром 1000 мм по ул. Олимпийской, 31.
Телефон для справок: 15-33.
Читайте также: Коммунальщики возобновляют водоснабжение после «прилета» в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», ремонт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Воды не будет до вечера в квартирах на Немышле и Новых домах в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 13:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воды не будет в домах, расположенные на пр. Петра Григоренко, пр. Льва Ландау, ул. Каденюка и ул. Олимпийской, до 18:00 2 сентября, сообщили в КП «Харьковводоканал».".