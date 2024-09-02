Воды не будет до вечера в квартирах на Немышле и Новых домах в Харькове

Воды не будет в домах, расположенные на пр. Петра Григоренко, пр. Льва Ландау, ул. Каденюка и ул. Олимпийской, до 18:00 2 сентября, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Это связано с ремонтом на водопроводе диаметром 1000 мм по ул. Олимпийской, 31.

Телефон для справок: 15-33.