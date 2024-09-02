Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові

Води не буде у будинках, що розташовані на пр. Петра Григоренка, пр. Льва Ландау, вул. Каденюка та вул. Олімпійській, до 18:00 2 вересня, повідомили у КП «Харківводоканал».

Це пов’язано з ремонтом на водопроводі діаметром 1000 мм на вул. Олімпійській, 31.

Телефон довідок: 15-33.