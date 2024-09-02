Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові

Суспільство 13:00   02.09.2024
Оксана Якушко
Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові Фото: КП “Харківводоканал”

Води не буде у будинках, що розташовані на пр. Петра Григоренка, пр. Льва Ландау, вул. Каденюка та вул. Олімпійській, до 18:00 2 вересня, повідомили у КП «Харківводоканал».

Це пов’язано з ремонтом на водопроводі діаметром 1000 мм на вул. Олімпійській, 31.

Телефон довідок: 15-33.

Читайте також: Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові жінка била молодого чоловіка, її судитимуть за домашнє насильство
У Харкові жінка била молодого чоловіка, її судитимуть за домашнє насильство
02.09.2024, 13:39
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
02.09.2024, 10:36
Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові
Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові
02.09.2024, 13:00
Гібридом ракети і бомби Грім-Е1 армія РФ вперше вдарила по Харкову – Терехов
Гібридом ракети і бомби Грім-Е1 армія РФ вперше вдарила по Харкову – Терехов
02.09.2024, 12:33
Навчальний рік на Харківщині: скільки запрацювало шкіл і вишів
Навчальний рік на Харківщині: скільки запрацювало шкіл і вишів
02.09.2024, 11:52
ISW заявив про просування РФ під Харковом: у ЗСУ розповіли, що відбувається
ISW заявив про просування РФ під Харковом: у ЗСУ розповіли, що відбувається
02.09.2024, 11:34

Новини за темою:

19:04
Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові
11:37
Частина Харкова залишиться без холодної води 29 серпня
07:42
Провалля могло утворитися на головній трасі Харківщини: що сталося (фото)
15:17
Артезіанські свердловини планують пробурити в медзакладах Харкова
14:33
Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом

Ви читали новину: «Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Води не буде у будинках, що розташовані на пр. Петра Григоренка, пр. Льва Ландау, вул. Каденюка та вул. Олімпійській, до 18:00 2 вересня, повідомили у КП «Харківводоканал».".