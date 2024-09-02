Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові
Фото: КП “Харківводоканал”
Води не буде у будинках, що розташовані на пр. Петра Григоренка, пр. Льва Ландау, вул. Каденюка та вул. Олімпійській, до 18:00 2 вересня, повідомили у КП «Харківводоканал».
Це пов’язано з ремонтом на водопроводі діаметром 1000 мм на вул. Олімпійській, 31.
Телефон довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 13:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Води не буде у будинках, що розташовані на пр. Петра Григоренка, пр. Льва Ландау, вул. Каденюка та вул. Олімпійській, до 18:00 2 вересня, повідомили у КП «Харківводоканал».".