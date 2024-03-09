У Чугуєві продовжують ремонтувати пошкоджений водовід: коли дадуть воду

Другу добу у місті Чугуїв на Харківщині ремонтують магістральний водовід, який був пошкоджений внаслідок ракетного удару.

«Працівники КП «Чугуїввода» працюють практично без перерв. За їхніми словами, з Києва отримані необхідні матеріали та обладнання. За оптимістичними прогнозами повне відновлення водопостачання можливе не раніше другої половини завтрашнього дня. Проте наразі вже близько 60% абонентів, що були без води, її отримали. Підключення інших наразі триває», – повідомили у телеграм-каналі Новини Чугуєва.

Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених. Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила про сімох постраждалих. Також внаслідок “прильоту” місто залишилося без води.