Чугуїв без води: С-300 пошкодила магістральний водопровід

Мер міста Чугуїв Галина Мінаєва повідомила про наслідки російського ракетного удару. С-300 пошкодила не лише будинки й будівлю автовокзалу, а й критичну інфраструктуру.

“Знущальне “вітання” зі святом отримали цієї ночі чугуївські жінки та уся громада від ворога – прямо в центр Чугуєва був нанесений руйнівний ракетний удар. Поранення отримали семеро наших земляків, в тому числі діти. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема – пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто”, – написала Мінаєва в телеграмі вранці 8 березня.

Мер повідомила: зараз комунальники працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки “прильоту” та відновити водопостачання у місті.

Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених. Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила про сімох постраждалих.