Чугуев без воды: С-300 повредила магистральный водопровод
Мэр города Чугуев Галина Минаева сообщила о последствиях российского ракетного удара. С-300 повредила не только дома и здание автовокзала, но и критическую инфраструктуру.
«Издевательское «поздравление» с праздником получили этой ночью чугуевские женщины и вся громада от врага — прямо в центр Чугуева был нанесен разрушительный ракетный удар. Ранения получили семь наших земляков, в том числе дети. Значительные разрушения получили жилые дома, объекты торговли и бытового обслуживания. Дополнительная сложная проблема – прямое попадание в магистральный водопровод, обеспечивающий водой весь город», — написала Минаева в telegram утром 8 марта.
Мэр сообщила: сейчас коммунальники работают над тем, чтобы минимизировать последствия «прилета» и восстановить водоснабжение в городе.
Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила о семи пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вода, минаева, новости Харькова, ракетний удар, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Чугуев Галина Минаева сообщила о последствиях российского ракетного удара. С-300 повредила не только дома и здание автовокзала, но и критическую инфраструктуру".