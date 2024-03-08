Чугуев без воды: С-300 повредила магистральный водопровод

Мэр города Чугуев Галина Минаева сообщила о последствиях российского ракетного удара. С-300 повредила не только дома и здание автовокзала, но и критическую инфраструктуру.

«Издевательское «поздравление» с праздником получили этой ночью чугуевские женщины и вся громада от врага — прямо в центр Чугуева был нанесен разрушительный ракетный удар. Ранения получили семь наших земляков, в том числе дети. Значительные разрушения получили жилые дома, объекты торговли и бытового обслуживания. Дополнительная сложная проблема – прямое попадание в магистральный водопровод, обеспечивающий водой весь город», — написала Минаева в telegram утром 8 марта.

Мэр сообщила: сейчас коммунальники работают над тем, чтобы минимизировать последствия «прилета» и восстановить водоснабжение в городе.

Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила о семи пострадавших.