В Чугуеве продолжают ремонтировать поврежденный водовод: когда дадут воду
Вторые сутки в городе Чугуев на Харьковщине ремонтируют магистральный водовод, который был поврежден из-за ракетного удара.
«Работники КП «Чугуеввода» работают практически без перерывов. По их словам, из Киева получены необходимые материалы и оборудование. По оптимистическим прогнозам полное восстановление водоснабжения возможно не раньше второй половины завтрашнего дня. Однако уже около 60% абонентов, которые были без воды, ее получили. Подключение других продолжается», — сообщили в Telegram-канале Новини Чугуєва.
Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила о семи пострадавших. Также в результате «прилета» город остался без воды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водовод, ремонт, С-300, удар, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вторые сутки в городе Чугуев на Харьковщине ремонтируют магистральный водовод, который был поврежден из-за ракетного удара.".