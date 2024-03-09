Live
  • Сб 09.03.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

В Чугуеве продолжают ремонтировать поврежденный водовод: когда дадут воду

Общество 16:26   09.03.2024
Виктория Яковенко
В Чугуеве продолжают ремонтировать поврежденный водовод: когда дадут воду Фото: Новини Чугуєва

Вторые сутки в городе Чугуев на Харьковщине ремонтируют магистральный водовод, который был поврежден из-за ракетного удара.

«Работники КП «Чугуеввода» работают практически без перерывов. По их словам, из Киева получены необходимые материалы и оборудование. По оптимистическим прогнозам полное восстановление водоснабжения возможно не раньше второй половины завтрашнего дня. Однако уже около 60% абонентов, которые были без воды, ее получили. Подключение других продолжается», — сообщили в Telegram-канале Новини Чугуєва.

Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.  Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила о семи пострадавших. Также в результате «прилета» город остался без воды.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Двоих детей обнаружили в метро Харькова: их мать уехала за город
Двоих детей обнаружили в метро Харькова: их мать уехала за город
09.03.2024, 14:01
Главные новости Харькова 9.03: 19 дронов атаковали Волчанск, смертельное ДТП
Главные новости Харькова 9.03: 19 дронов атаковали Волчанск, смертельное ДТП
09.03.2024, 16:29
Бросил гранату под авто военной: на Харьковщине задержали мужчину
Бросил гранату под авто военной: на Харьковщине задержали мужчину
09.03.2024, 13:21
Смертельное ДТП на Салтовке: сбили пешехода (фото)
Смертельное ДТП на Салтовке: сбили пешехода (фото)
09.03.2024, 12:14
«Уничтожить все живое»: за день 19 дронов атаковали Волчанск – Болвинов (фото)
«Уничтожить все живое»: за день 19 дронов атаковали Волчанск – Болвинов (фото)
09.03.2024, 11:51
210 лет со дня рождения Тараса Шевченко: в Харькове подготовили «подарок»
210 лет со дня рождения Тараса Шевченко: в Харькове подготовили «подарок»
09.03.2024, 15:09

Новости по теме:

09:53
Чугуев без воды: С-300 повредила магистральный водопровод
13:14
В доме в Харькове вместо газа потекла вода: отвечать будет житель подъезда
13:33
Утечка топлива в Харькове: проверили воду из источников, сообщают о рисках
16:39
Из-за загрязнения топливом отключили воду в колонках на Котельной в Харькове
19:19
Нефтепродукты в питьевой воде и источники под запретом — экспертизы в Харькове

Вы читали новость: «В Чугуеве продолжают ремонтировать поврежденный водовод: когда дадут воду»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вторые сутки в городе Чугуев на Харьковщине ремонтируют магистральный водовод, который был поврежден из-за ракетного удара.".