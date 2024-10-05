Почти на двое суток отключат воду жителям Подворок под Харьковом

Водоснабжение поселка Подворки Харьковского района будет прекращено с 15:00 6 октября до 9:00 8 октября.

В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонт водовода на улице Пащенковской, сообщает пресс-служба городского совета.

Жителям поселков коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами, а также напоминают о необходимости иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.