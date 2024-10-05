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Почти на двое суток отключат воду жителям Подворок под Харьковом

Общество 18:13   05.10.2024
Виктория Яковенко
Почти на двое суток отключат воду жителям Подворок под Харьковом Фото: КП «Харьковводоканал»

Водоснабжение поселка Подворки Харьковского района будет прекращено с 15:00 6 октября до 9:00 8 октября.

В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонт водовода на улице Пащенковской, сообщает пресс-служба городского совета.

Жителям поселков коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами, а также напоминают о необходимости иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение поселка Подворки Харьковского района будет прекращено с 15:00 6 октября до 9:00 8 октября.".