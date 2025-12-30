Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині

На Харківщині з підпільних складів вилучили електронних цигарок майже на 9 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, вісім мешканців Харкова та Харківської області налагодили масштабну схему незаконного продажу електронних цигарок. Вони відкрили інтернет-магазини, де продавали заборонені одноразові Pod-системи, незаконно завезені з Китаю.

Контрафактний товар зберігали у селищі Подвірки Харківського району — у нежитлових будівлях та складських приміщеннях. Ділки приймали замовлення телефоном, координували роботу та контролювали фінансові потоки. Інші учасники групи пакували і відправляли товари поштою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

майже 18 тисяч електронних пристроїв для паління на суму майже 9 млн грн;

понад 6 тисяч одиниць нікотиновмісної рідини для заправки цигарок;

накладні, звіти, чорнові записи бухгалтерського обліку, комп’ютерну техніку;

гроші: 7 тис. доларів США, 1 200 євро та майже 20 тис. гривень готівкою.

Наразі триває досудове розслідування за фактами:

незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів;

відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом;

контрабанди підакцизних товарів, вчиненої групою осіб у великому розмірі.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі до шести років, повідомляє Нацполіція.

Наразі слідчі дії встановлюють коло осіб, причетних до цієї оборудки.

Відео: Харківська обласна прокуратура