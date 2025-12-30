Live

Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині

Події 15:44   30.12.2025
Оксана Якушко
Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині

На Харківщині з підпільних складів вилучили електронних цигарок майже на 9 млн грн, повідомляє обласна прокуратура. 

За даними слідства, вісім мешканців Харкова та Харківської області налагодили масштабну схему незаконного продажу електронних цигарок. Вони відкрили інтернет-магазини, де продавали заборонені одноразові Pod-системи, незаконно завезені з Китаю.

Контрафактний товар зберігали у селищі Подвірки Харківського району — у нежитлових будівлях та складських приміщеннях. Ділки приймали замовлення телефоном, координували роботу та контролювали фінансові потоки. Інші учасники групи пакували і відправляли товари поштою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • майже 18 тисяч електронних пристроїв для паління на суму майже 9 млн грн;
  • понад 6 тисяч одиниць нікотиновмісної рідини для заправки цигарок;
  • накладні, звіти, чорнові записи бухгалтерського обліку, комп’ютерну техніку;
  • гроші: 7 тис. доларів США, 1 200 євро та майже 20 тис. гривень готівкою.

Наразі триває досудове розслідування за фактами:

  • незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів;
  • відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом;
  • контрабанди підакцизних товарів, вчиненої групою осіб у великому розмірі.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі до шести років, повідомляє Нацполіція.

Наразі слідчі дії встановлюють коло осіб, причетних до цієї оборудки.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині
Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині
30.12.2025, 15:44
Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (відео, фото)
Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (відео, фото)
30.12.2025, 12:37
Новини Харкова – головне за 30 грудня: фронт, меморіал, місто замітає
Новини Харкова – головне за 30 грудня: фронт, меморіал, місто замітає
30.12.2025, 11:53
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
30.12.2025, 11:41
Meest Канада як інструмент міжнародної пересилки
Meest Канада як інструмент міжнародної пересилки
30.12.2025, 12:03
Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося
Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося
30.12.2025, 11:03

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 15:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з підпільних складів вилучили електронних цигарок майже на 9 млн грн, повідомляє обласна прокуратура. ".