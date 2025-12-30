Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині
На Харківщині з підпільних складів вилучили електронних цигарок майже на 9 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.
За даними слідства, вісім мешканців Харкова та Харківської області налагодили масштабну схему незаконного продажу електронних цигарок. Вони відкрили інтернет-магазини, де продавали заборонені одноразові Pod-системи, незаконно завезені з Китаю.
Контрафактний товар зберігали у селищі Подвірки Харківського району — у нежитлових будівлях та складських приміщеннях. Ділки приймали замовлення телефоном, координували роботу та контролювали фінансові потоки. Інші учасники групи пакували і відправляли товари поштою.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- майже 18 тисяч електронних пристроїв для паління на суму майже 9 млн грн;
- понад 6 тисяч одиниць нікотиновмісної рідини для заправки цигарок;
- накладні, звіти, чорнові записи бухгалтерського обліку, комп’ютерну техніку;
- гроші: 7 тис. доларів США, 1 200 євро та майже 20 тис. гривень готівкою.
Наразі триває досудове розслідування за фактами:
- незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом;
- контрабанди підакцизних товарів, вчиненої групою осіб у великому розмірі.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі до шести років, повідомляє Нацполіція.
Наразі слідчі дії встановлюють коло осіб, причетних до цієї оборудки.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Читайте також: Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: интернет-магазин, контрабанда, Нацполіція, отмывание денег, подворки, Харьковская областная прокуратура, электронные сигареты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 15:44;