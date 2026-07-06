Землі Олексіївського лугопарку в Харкові безплатно віддали ТОВ — справа в суді

Через суд у власність громади Харкова намагаються повернути майже 5,5 га рекреаційної зони Олексіївського лугопарку вздовж річки Лопань вартістю понад 138 мільйонів гривень. Прокуратура оскаржує «кооперативну схему», за якою цінну землю безплатно віддали начебто під житлову забудову.

В обласній прокуратурі нагадали суть кооперативної схеми. Так, міська рада передала цю ділянку житлово-будівельному кооперативу для зведення та обслуговування житлових будинків. Однак з’ясувалося, що кооператив не мав права на пільгові умови, оскільки його засновники взагалі не перебували на квартирному обліку. Виділення цієї землі мало відбуватися виключно на платній основі та через відкриті торги.

За умовами рішення міськради, звести житло на території лугопарку мали до кінця 2018 року. Проте жодних робіт кооператив так і не розпочав, після чого його реорганізували та ліквідували. Саму землю розділили на п’ять окремих наділів і переписали на фірми-правонаступники.

Оскільки ці товариства з обмеженою відповідальністю створили виключно задля отримання прибутку, керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова звернувся до суду в інтересах держави. Провадження щодо витребування п’яти земельних ділянок на користь громади вже відкрито.

Нагадаємо, у Харкові методично повертають землю, яку свого часу виділяли за так званою “кооперативною схемою”. Так, у березні громаді повернули ділянки біля Олексіївського лугопарку площею 1,3 га та вартістю понад 16 мільйонів гривень. Ще у 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом 2008-2014 років чиновники Харківської міськради сприяли реєстрації та створенню 63 ЖБК, засновниками яких були близькі родичі та наближені особи. Надалі таким чином незаконно заволоділи ділянками, що належать громаді, загальною площею 653 гектари й вартістю понад 4 мільярди гривень.