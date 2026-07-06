Обстріли під час аномальної спеки: 27 га лісів горіло за тиждень на Харківщині

Шість масштабних пожеж виникло на Харківщині за тиждень через російські обстріли. Вогонь охопив площу у 27,4 гектара, а найскладнішу ситуацію було зафіксовано поблизу лінії фронту — в Ізюмському надлісництві.

Крім Ізюмського, загоряння гасили у Зміївському та Жовтневому надлісництвах. Боротьбу з вогнем для лісівників та підрозділів ДСНС ускладнювали сильний вітер, високий рівень замінованості лісів, детонація боєприпасів та аномальна спека, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП “Ліси України”.

Попри небезпеку всі пожежі вдалося ліквідувати.

Загалом через спеку та надзвичайну пожежну небезпеку минулого тижня в лісах філії зафіксували 23 загоряння. Окрім Харківської області, чотири пожежі спалахнули на Полтавщині – там причиною стало необережне поводження з вогнем та ймовірний підпал.





Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Балаклійській громаді Харківської області внаслідок пожеж у період з початку повномасштабної війни та до серпня 2024 року постраждала чверть усіх лісових масивів – понад 3600 гектарів. До таких висновків вчені ХНУ ім. В.Н. Каразіна прийшли за результатами дистанційного дослідження за допомогою європейських супутників. Польовий аналіз «на землі» там поки що неможливий через потенційну замінованість. Загалом через російську агресію в регіоні понад 172 тисячі гектарів лісів вважаються потенційно небезпечними. У Харкові ж уже третій рік як взялися відновлювати насадження на Журавлівці, які у 2024-му добили обстрілом військові РФ.