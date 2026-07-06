Обстрелы в аномальную жару: 27 га лесов выгорело за неделю на Харьковщине

Шесть масштабных пожаров возникло в Харьковской области за неделю из-за российских обстрелов. Огонь охватил площадь в 27,4 гектара, а самая сложная ситуация была зафиксирована вблизи линии фронта — в Изюмском надлесничестве.

Кроме Изюмского, возгорания тушили в Змиевском и Октябрьском надлесничествах. Борьбу с огнем для лесоводов и подразделений ГСЧС осложняли сильный ветер, высокий уровень заминированности лесов, детонация боеприпасов и аномальная жара, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

Несмотря на опасность, все пожары удалось ликвидировать.

В общей сложности из-за жары и чрезвычайной пожарной опасности на минувшей неделе в лесах филиала зафиксировали 23 возгорания. Кроме Харьковской области, четыре пожара вспыхнули на Полтавщине — там причиной стало неосторожное обращение с огнем и вероятный поджог.



Как сообщала МГ «Объектив», в Балаклейской громаде Харьковской области в результате пожаров в период с начала полномасштабной войны и до августа 2024 года пострадала четверть всех лесных массивов — более 3600 гектаров. К таким выводам ученые ХНУ им. В.Н. Каразина пришли по результатам дистанционного исследования с помощью европейских спутников. Полевой анализ «на земле» там пока невозможен из-за потенциального заминирования. Всего из-за российской агрессии в регионе более 172 тысяч гектаров лесов считаются потенциально опасными. В Харькове же уже третий год как взялись восстанавливать насаждения на Журавлевке, которые в 2024-м добили обстрелом военные РФ.