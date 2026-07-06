Днем до +28: прогноз погоды по Харькову и области на 7 июля

Во вторник, 7 июля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут 12–14 градусов, днем — 25–27, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем — 23–28.

Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с.

«7 июля, в день старого Ивана, в Украине местами кратковременные дожди, кое-где с грозами, на востоке — без осадков. Ветер западных направлений. В северных и западных областях порывистый до сильного», — пишет синоптик Наталья Диденко.