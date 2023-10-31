На улице Академика Павлова меняют поврежденный обстрелом водовод
Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 260 м разрушенного взрывом водовода по улице Академика Павлова в Салтовском районе, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил 31 октября мастер районной службы внешних водопроводных сетей Евгений Хализев, снаряд попал непосредственно в водовод еще в начале войны. Тогда коммунальщики оперативно отключили водоснабжение и переключили потребителей на соседние вводы, а сейчас перекладывают поврежденный участок сети.
«На сегодняшний день заменили 200 м водовода. Одновременно капитально обновляем смотровые колодцы с заменой запорной арматуры и оборудования. Закончить работы планируем в середине ноября с обязательным благоустройством территории», – отметил Евгений Хализев.
По его словам, водоснабжение будет прекращено только на короткий промежуток переподключения трубопроводов, о чем потребителям сообщат заранее.
В этом году в Салтовском районе заменили более 1,7 км водоводов, 57 единиц запорной арматуры и 47 люков. Также специалисты установили 47 пожарных гидрантов и упорядочили 92 водоразборных колонки.
Читайте также: «Харьковводоканал» переложил 15 километров водоводов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, водовод, міськрада, обстрел, поврежденный, труба, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На улице Академика Павлова меняют поврежденный обстрелом водовод»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 260 м разрушенного взрывом водовода по улице Академика Павлова в Салтовском районе, рассказали в Харьковском горсовете.".