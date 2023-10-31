На улице Академика Павлова меняют поврежденный обстрелом водовод

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 260 м разрушенного взрывом водовода по улице Академика Павлова в Салтовском районе, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил 31 октября мастер районной службы внешних водопроводных сетей Евгений Хализев, снаряд попал непосредственно в водовод еще в начале войны. Тогда коммунальщики оперативно отключили водоснабжение и переключили потребителей на соседние вводы, а сейчас перекладывают поврежденный участок сети.

«На сегодняшний день заменили 200 м водовода. Одновременно капитально обновляем смотровые колодцы с заменой запорной арматуры и оборудования. Закончить работы планируем в середине ноября с обязательным благоустройством территории», – отметил Евгений Хализев.

По его словам, водоснабжение будет прекращено только на короткий промежуток переподключения трубопроводов, о чем потребителям сообщат заранее.

В этом году в Салтовском районе заменили более 1,7 км водоводов, 57 единиц запорной арматуры и 47 люков. Также специалисты установили 47 пожарных гидрантов и упорядочили 92 водоразборных колонки.