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У мерії повідомили, яку вулицю у Харкові перекриють до вечора

Суспільство 11:00   04.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У мерії повідомили, яку вулицю у Харкові перекриють до вечора Фото: Харківська міськрада

Про те, що у Харкові заборонять рух транспорту на вулиці Роганській, написали у пресслужбі мерії. 

Сьогодні, 4 липня, перекриють вулицю Роганську на ділянці від вул. 92-ї бригади до будинку №130 на вул. Роганській при русі в бік вул. Луї Пастера. Дану ділянку відкриють для проїзду о 18:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття”, – зазначили у міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна буде зустрічною смугою.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 11:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у Харкові заборонять рух транспорту на вулиці Роганській, написали у пресслужбі мерії. ".