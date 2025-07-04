У мерії повідомили, яку вулицю у Харкові перекриють до вечора
Фото: Харківська міськрада
Про те, що у Харкові заборонять рух транспорту на вулиці Роганській, написали у пресслужбі мерії.
Сьогодні, 4 липня, перекриють вулицю Роганську на ділянці від вул. 92-ї бригади до будинку №130 на вул. Роганській при русі в бік вул. Луї Пастера. Дану ділянку відкриють для проїзду о 18:00.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття”, – зазначили у міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна буде зустрічною смугою.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 11:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у Харкові заборонять рух транспорту на вулиці Роганській, написали у пресслужбі мерії. ".