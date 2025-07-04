В мэрии сообщили, какую улицу в Харькове перекроют до вечера
Фото: Харьковский горсовет
О том, что в Харькове запретят движение транспорта на улице Роганской, написали в пресс-службе мэрии.
Сегодня, 4 июля, перекроют улицу Роганскую на участке от ул. 92-й бригады до дома №130 на ул. Роганской при движении в сторону ул. Луи Пастера. Данный участок откроют для проезда в 18:00.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия», – отметили в горсовете.
Объехать закрытый участок можно будет по встречной полосе.
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- Категории: Общество, Транспорт, Харьков; Теги: міськрада, ремонт дороги, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове запретят движение транспорта на улице Роганской, написали в пресс-службе мэрии. ".