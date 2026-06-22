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Будинок згорів у Харкові: подробиці від ДСНС (фото)

Події 09:44   22.06.2026
Оксана Горун
Будинок згорів у Харкові: подробиці від ДСНС (фото)

Вночі в Харкові гасили побутову пожежу. Вона розпочалася у приватному будинку в Холодногірському районі о 22:36 21 червня.

“Надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку Холодногірського району Харкова. На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений будинок на площі близько 80 м кв. Завдяки оперативним та професійним діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

згорів будинок у Харкові в Холодногірському районі 2

Обійшлося без загиблих і постраждалих. Але, виходячи з опублікованих фото, будинок практично знищений вогнем. Причину пожежі встановлюють.

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згорів будинок у Харкові в Холодногірському районі

Нагадаємо, масштабна пожежа виникла в суботу, 20 червня, після удару російського БпЛА по поштовому терміналу в Коротичі. Рятувальники працювали під загрозою повторних “прильотів”.

згорів будинок у Харкові в Холодногірському районі 4

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 09:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Харкові гасили побутову пожежу. Вона розпочалася у приватному будинку в Холодногірському районі о 22:36 21 червня".