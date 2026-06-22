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Дом сгорел в Харькове: подробности от ГСЧС (фото)

Происшествия 09:44   22.06.2026
Оксана Горун
Дом сгорел в Харькове: подробности от ГСЧС (фото)

Ночью в Харькове тушили бытовой пожар. Он начался в частном доме в Холодногорском районе в 22:36 21 июня.

«Поступило сообщение о пожаре в жилом доме Холодногорского района Харькова. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено здание на площади около 80 м кв. Благодаря оперативным и профессиональным действиям подразделений ГСЧС пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространение огня на соседние здания», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

сгорел дом в Харькове в Холодногорском районе 2

Обошлось без погибших и пострадавших. Но, судя по опубликованным фото, дом практически уничтожен огнем. Причину пожара еще устанавливают.

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сгорел дом в Харькове в Холодногорском районе

 

Напомним, масштабный пожар возник в субботу, 20 июня, после удара российского БпЛА по почтовому терминалу в Коротиче. Спасатели работали под угрозой повторных «прилетов».

сгорел дом в Харькове в Холодногорском районе 4

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 09:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Харькове тушили бытовой пожар. Он начался в частном доме в Холодногорском районе в 22:36 21 июня".