Уже 21 раненый и двое погибших из-за атаки КАБами по Харькову – Терехов
КАБы ударили по центру и попали в жилой дом, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Вы видите, что никакого военного объекта здесь нет. По жилому дому попал один КАБ. А всего по городу ударили 4 КАБа, другие попали в другой район Харькова, на производственное предприятие, где тоже один погибший и трое раненых», — рассказал Терехов.
Возле жилого дома погибла одна жительница, еще одна женщина погибла у остановки общественного транспорта, отметил мэр.
«Все пострадавшие — это жители города: кто-то находился в жилом доме, кто-то шел по дороге, кто-то ехал на машине», — рассказал Терехов.
Пока невозможно подсчитывать, сколько зданий разрушены, говорит мэр. Выбиты окна на станции автовокзала, на производственном предприятии и в офисном центре.
«Я считаю, что это целенаправленная тактика россиян – бить по Харькову в выходные дни, когда люди заходят по супермаркету, торговому центру, когда отдыхают в своем доме», – отметил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, Игорь Терехов, КАБ, погибшие, поранені, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КАБы ударили по центру и попали в жилой дом, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".