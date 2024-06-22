Уже 21 раненый и двое погибших из-за атаки КАБами по Харькову – Терехов

КАБы ударили по центру и попали в жилой дом, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Вы видите, что никакого военного объекта здесь нет. По жилому дому попал один КАБ. А всего по городу ударили 4 КАБа, другие попали в другой район Харькова, на производственное предприятие, где тоже один погибший и трое раненых», — рассказал Терехов.

Возле жилого дома погибла одна жительница, еще одна женщина погибла у остановки общественного транспорта, отметил мэр.

«Все пострадавшие — это жители города: кто-то находился в жилом доме, кто-то шел по дороге, кто-то ехал на машине», — рассказал Терехов.

Пока невозможно подсчитывать, сколько зданий разрушены, говорит мэр. Выбиты окна на станции автовокзала, на производственном предприятии и в офисном центре.

«Я считаю, что это целенаправленная тактика россиян – бить по Харькову в выходные дни, когда люди заходят по супермаркету, торговому центру, когда отдыхают в своем доме», – отметил Терехов.