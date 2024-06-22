Live
  • Сб 22.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

2 погибших и 37 раненых, под завалами ищут людей – Синегубов (видео, фото)

Происшествия 18:09   22.06.2024
Оксана Якушко
2 погибших и 37 раненых, под завалами ищут людей – Синегубов (видео, фото) Фото: ГСЧС в Харьковской области

По состоянию на данный момент 16 человек госпитализированы, двое из них – дети, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Медики борются за жизнь четырех пациентов — двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии», — подчеркнул Синегубов.

«Неуправляемая авиабомба попала в жилой дом на этом месте, около 15 человек получили ранения, два человека погибли. По нашей информации, уже более 20 человек обратились за медицинской помощью. Кроме того, подразделения ГСЧС ликвидируют последствия – мы здесь видим частичное разрушение двух открытых этажей, где находились жилые помещения, поэтому, возможно, под завалами есть люди», — рассказал Синегубов.

В этом районе нет никаких военных объектов, но есть Центральный автовокзал, место насыщенное людьми. Мишенями однозначно были гражданские люди, подчеркнул Синегубов. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: здание, остановки общественного транспорта, магазины.

Фото: ХОВА и ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Уже 21 раненый и двое погибших из-за атаки КАБами по Харькову – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове снова прозвучал взрыв
В Харькове снова прозвучал взрыв
22.06.2024, 17:28
В Харькове — серия взрывов
В Харькове — серия взрывов
22.06.2024, 15:19
2 погибших и 37 раненых, под завалами ищут людей – Синегубов (видео, фото)
2 погибших и 37 раненых, под завалами ищут людей – Синегубов (видео, фото)
22.06.2024, 18:09
Уже 21 раненый и двое погибших из-за атаки КАБами по Харькову – Терехов
Уже 21 раненый и двое погибших из-за атаки КАБами по Харькову – Терехов
22.06.2024, 17:08
Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов
Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов
22.06.2024, 15:40
Главные новости Харькова 22.06: погибшие и 37 раненых, ищут под завалами
Главные новости Харькова 22.06: погибшие и 37 раненых, ищут под завалами
22.06.2024, 18:19

Новости по теме:

17:08
Уже 21 раненый и двое погибших из-за атаки КАБами по Харькову – Терехов
15:40
Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов
08:26
РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома
13:58
Россияне бьют КАБами по Липцам и атакуют Синьковку на Харьковщине — ГШ ВСУ
19:55
40-50 КАБов «прилетают» в день по селу Липцы и его окрестностям — боец НГУ

Вы читали новость: «2 погибших и 37 раненых, под завалами ищут людей – Синегубов (видео, фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 18:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на данный момент 16 человек госпитализированы, двое из них – дети, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".