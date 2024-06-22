2 погибших и 37 раненых, под завалами ищут людей – Синегубов (видео, фото)
По состоянию на данный момент 16 человек госпитализированы, двое из них – дети, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Медики борются за жизнь четырех пациентов — двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии», — подчеркнул Синегубов.
«Неуправляемая авиабомба попала в жилой дом на этом месте, около 15 человек получили ранения, два человека погибли. По нашей информации, уже более 20 человек обратились за медицинской помощью. Кроме того, подразделения ГСЧС ликвидируют последствия – мы здесь видим частичное разрушение двух открытых этажей, где находились жилые помещения, поэтому, возможно, под завалами есть люди», — рассказал Синегубов.
В этом районе нет никаких военных объектов, но есть Центральный автовокзал, место насыщенное людьми. Мишенями однозначно были гражданские люди, подчеркнул Синегубов. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: здание, остановки общественного транспорта, магазины.
Фото: ХОВА и ГСЧС в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 18:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на данный момент 16 человек госпитализированы, двое из них – дети, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".