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Самолеты РФ начнут залетать прямо в Ад — Федоренко

Мир 11:08   24.06.2024
Юрий Федоренко
командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр
Самолеты РФ начнут залетать прямо в Ад — Федоренко Скриншот

Насыщение противовоздушными средствами не произошло еще в полной мере для того, чтобы мы могли приземлять с легкостью вражескую авиацию, в частности, на территории РФ. Наши дипломаты бьются, чтобы Украина получила дополнительные средства ПВО, которые помогут защитить гражданские города, в частности харьковчан… Всему свое время. Уверен в том, что их самолеты начнут залетать не на территорию местами оккупированной Украины, а прямо в Ад.

Автор: Юрий Федоренко, командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Юрий Федоренко, командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Насыщение противовоздушными средствами не произошло еще в полной мере для того, чтобы мы могли приземлять с легкостью вражескую авиацию, в…".