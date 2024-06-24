Самолеты РФ начнут залетать прямо в Ад — Федоренко

Насыщение противовоздушными средствами не произошло еще в полной мере для того, чтобы мы могли приземлять с легкостью вражескую авиацию, в частности, на территории РФ. Наши дипломаты бьются, чтобы Украина получила дополнительные средства ПВО, которые помогут защитить гражданские города, в частности харьковчан… Всему свое время. Уверен в том, что их самолеты начнут залетать не на территорию местами оккупированной Украины, а прямо в Ад.