Самолеты РФ начнут залетать прямо в Ад — Федоренко
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Насыщение противовоздушными средствами не произошло еще в полной мере для того, чтобы мы могли приземлять с легкостью вражескую авиацию, в частности, на территории РФ. Наши дипломаты бьются, чтобы Украина получила дополнительные средства ПВО, которые помогут защитить гражданские города, в частности харьковчан… Всему свое время. Уверен в том, что их самолеты начнут залетать не на территорию местами оккупированной Украины, а прямо в Ад.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, кабы, пво, самолеты, федоренко;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:08;
Корреспондент Юрий Федоренко, командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Насыщение противовоздушными средствами не произошло еще в полной мере для того, чтобы мы могли приземлять с легкостью вражескую авиацию, в…".