Чего добиваются ДРГ на границе Харьковской области — информация Ахиллеса

По всему отрезку госграницы в Харьковской области действуют российские ДРГ. Их частично ликвидируют, частично выбивают обратно в РФ. О происходящем сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Работают разведывательные и диверсионные группы противника по всему отрезку. Так или иначе, наши пограничники их обнаруживают своевременно. Частично ликвидируют, а отчасти противник вынужден покинуть территорию и снова перейти линию государственной границы», — сказал Федоренко в эфире нацмарафона, описывая ситуацию на Харьковском направлении.

Он отметил, что украинской разведке, по большей части, известно о передвижении противника, его резервах и районах действия.

«Диверсионная группа, у них одна задача – это понять, в каком состоянии находится наша оборона, могут ли быть слабые места по фронту. Плюс – дополнительно совершать различные действия, направленные на ослабление Сил обороны вдоль границы. Но

огромное количество групп либо уничтожается, либо своевременно выявляется. Также разведка четко отдает себе отчет, что противник имеет возможности нарастить усилия в Харьковской области. Будет это делать или нет и по срокам – это все вопросы, которые контролирует наша разведка. Соответственно в случае усиления эскалации в Харьковской области я уверен в том, что Силы обороны смогут встретить врага более чем достойно», — отметил командир «Ахиллеса».

На данным момент, по словам комбата, в Харьковской области успехов у россиян нет. Динамика боевых действий положительная для защитников Украины и тактическая инициатива на их стороне.