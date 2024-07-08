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ISW о Харьковском направлении: статус Глубокого неясен, СОУ продвигаются

Происшествия 07:50   08.07.2024
Оксана Горун
ISW о Харьковском направлении: статус Глубокого неясен, СОУ продвигаются Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 7 июля сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись в районе Глубокого.

«Украинские войска недавно продвинулись в ходе тактических контратак к северу от Харькова на фоне продолжающихся боевых действий к северу и северо-востоку от Харькова 7 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к северо-западу от Глубокого (к северу от Харькова), контратакуя в этом районе, а имеющиеся спутниковые снимки, собранные в период с 3 по 6 июля, позволяют предположить, что украинские силы провели контратаку в этом районе в период с 3 по 6 июля. Однако нынешний статус Глубокого неясен», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Аналитики отметили: российские источники утверждают, что СОУ регулярно контратакуют в районе Глубокого и продвигаются к населенному пункту с юго-запада, а также проводят рейды в районе Липцев и Тихого, чтобы обнаружить слабые места в обороне оккупантов.

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«6 и 7 июля российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в пределах Волчанска и возле Старицы», — отметили в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 07:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 7 июля сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись в районе Глубокого".