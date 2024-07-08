ISW о Харьковском направлении: статус Глубокого неясен, СОУ продвигаются

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 7 июля сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись в районе Глубокого.

«Украинские войска недавно продвинулись в ходе тактических контратак к северу от Харькова на фоне продолжающихся боевых действий к северу и северо-востоку от Харькова 7 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к северо-западу от Глубокого (к северу от Харькова), контратакуя в этом районе, а имеющиеся спутниковые снимки, собранные в период с 3 по 6 июля, позволяют предположить, что украинские силы провели контратаку в этом районе в период с 3 по 6 июля. Однако нынешний статус Глубокого неясен», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Аналитики отметили: российские источники утверждают, что СОУ регулярно контратакуют в районе Глубокого и продвигаются к населенному пункту с юго-запада, а также проводят рейды в районе Липцев и Тихого, чтобы обнаружить слабые места в обороне оккупантов.

«6 и 7 июля российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в пределах Волчанска и возле Старицы», — отметили в ISW.