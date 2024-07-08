ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються
Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 липня повідомив, що Сили оборони України просунулися в районі Глибокого.
“Українські війська нещодавно просунулися в ході тактичних контратак на північ від Харкова на тлі бойових дій, що продовжуються, на північ і північний схід від Харкова 7 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Глибокого (на північ від Харкова), контратакуючи в цьому районі, а наявні супутникові знімки, зібрані в період з 3 по 6 липня, дозволяють припустити, що українські сили провели контратаку в цьому районі в період з 3 по 6 липня”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.
Аналітики зазначили: російські джерела стверджують, що СОУ регулярно контратакують у районі Глибокого та просуваються до населеного пункту з південного заходу, а також проводять рейди в районі Липців і Тихого, аби виявити слабкі місця в обороні окупантів.
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“6 та 7 липня російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого й на північний схід від Харкова в межах Вовчанська та біля Стариці”, – зазначили в ISW.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, глубокое, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 07:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 липня повідомив, що Сили оборони України просунулися в районі Глибокого".