ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 липня повідомив, що Сили оборони України просунулися в районі Глибокого.

“Українські війська нещодавно просунулися в ході тактичних контратак на північ від Харкова на тлі бойових дій, що продовжуються, на північ і північний схід від Харкова 7 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Глибокого (на північ від Харкова), контратакуючи в цьому районі, а наявні супутникові знімки, зібрані в період з 3 по 6 липня, дозволяють припустити, що українські сили провели контратаку в цьому районі в період з 3 по 6 липня”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили: російські джерела стверджують, що СОУ регулярно контратакують у районі Глибокого та просуваються до населеного пункту з південного заходу, а також проводять рейди в районі Липців і Тихого, аби виявити слабкі місця в обороні окупантів.

“6 та 7 липня російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого й на північний схід від Харкова в межах Вовчанська та біля Стариці”, – зазначили в ISW.