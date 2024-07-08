Live
  • Пн 08.07.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.86

ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються

Події 07:50   08.07.2024
Оксана Горун
ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 липня повідомив, що Сили оборони України просунулися в районі Глибокого.

“Українські війська нещодавно просунулися в ході тактичних контратак на північ від Харкова на тлі бойових дій, що продовжуються, на північ і північний схід від Харкова 7 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Глибокого (на північ від Харкова), контратакуючи в цьому районі, а наявні супутникові знімки, зібрані в період з 3 по 6 липня, дозволяють припустити, що українські сили провели контратаку в цьому районі в період з 3 по 6 липня”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили: російські джерела стверджують, що СОУ регулярно контратакують у районі Глибокого та просуваються до населеного пункту з південного заходу, а також проводять рейди в районі Липців і Тихого, аби виявити слабкі місця в обороні окупантів.

Читайте також: Армії РФ не вистачає техніки на Харківському напрямку – Машовець

“6 та 7 липня російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого й на північний схід від Харкова в межах Вовчанська та біля Стариці”, – зазначили в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Підрив сім’ї на міні під Харковом: загинуло немовля та хлопчик 5 років
Підрив сім’ї на міні під Харковом: загинуло немовля та хлопчик 5 років
08.07.2024, 08:06
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
08.07.2023, 06:00
ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються
ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються
08.07.2024, 07:50
Синєгубов про нічний вибух у Харкові: упали уламки, двоє постраждалих
Синєгубов про нічний вибух у Харкові: упали уламки, двоє постраждалих
08.07.2024, 07:39
Головні новини 8.07: уночі Харків був під ударом, на міні підірвалася родина
Головні новини 8.07: уночі Харків був під ударом, на міні підірвалася родина
08.07.2024, 08:11
Сім’я з дітьми підірвалася на міні під Харковом: усі загинули
Сім’я з дітьми підірвалася на міні під Харковом: усі загинули
08.07.2024, 07:02

Новини за темою:

07:54
ISW про події на кордоні Харківщини: “Може передвіщати наступ”
07:59
Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська на Харківщині – ISW
09:21
ISW про Сотницький Козачок: у РФ заявляють про успіх, але підтверджень немає
07:35
Через втрати на Харківщині полковника з РФ звинуватили в шахрайстві – ISW
07:35
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину

Ви читали новину: «ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 липня повідомив, що Сили оборони України просунулися в районі Глибокого".