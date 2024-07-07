Армії РФ не вистачає техніки на Харківському напрямку – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець у зведенні на Oboz.ua заявив, що ЗС РФ не зможуть досягти значних темпів наступу в Харківській області, навіть якщо десь прорвуть оборону. Адже “йти у прорив” доведеться пішки.

“Техніки в них небагато. По суті, вони діють переважно піхотою на першій лінії. Вона цілком здатна вести якісь в тактичній зоні бої або атакувальні штурмові дії, або, наприклад, навпаки, оборонні якісь дії. Річ у тому, що для того, аби забезпечити високі темпи наступу, потрібна техніка, тобто засіб, який вас у тактичній зоні пересуває швидко. Піхота ж тільки своїми ніжками… Навіть якщо вони обвалюють систему оборони противника, тобто ЗСУ, прорвуться там в тактичній зоні, але ж вони просунуться по темпах тільки на ту відстань, яку піхота зможе пройти. Виснажена боями по прориву системи оборони, та, яка зазнала значних втрат. Саме в цей момент потрібна військова техніка, щоб вона провезла через подолану систему оборони. А у них там немає, тому що, наскільки мені відомо, по обох напрямках (що на основному, що на допоміжному) ЗСУ просто виносять за допомогою дронів, БПЛА ударних. Там декілька наших уславлених підрозділів БПЛА працюють. Виноситься і система логістики, і матеріально-технічного забезпечення. І це також стримуючий фактор”, – прокоментував Машовець.

Відео: Oboz.ua

Протягом минулого тижня, за його оцінками, значних подій на Харківському напрямку не було. Ідуть тактичні бої.