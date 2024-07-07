На півночі від Харкова Сили оборони відтіснили ворога – DeepState (карта)
Ілюстрація: мапа DeepState
Аналітики проєкту “DeepState” повідомили, що СОУ мають успіхи на півночі від Харкова – в Глибокому.
“Сили оборони України відкидають ворога у Глибокому”, – поінформували автори мапи DeepState.
На оновленій мапі частина території вздовж Трав’янського водосховища в районі Глибокого перейшла зі стану “окуповано” в “сіру зону”.
Раніше командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що Силам оборони вдалося деокупувати низку позицій на напрямку Стрілеча – Глибоке. Наразі захисники зайняті утриманням позицій та знищенням у цьому районі окупантів – переважно дистанційно, за допомогою дронів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту “DeepState” повідомили, що СОУ мають успіхи на півночі від Харкова – в Глибокому".