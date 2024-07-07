На півночі від Харкова Сили оборони відтіснили ворога – DeepState (карта)

Аналітики проєкту “DeepState” повідомили, що СОУ мають успіхи на півночі від Харкова – в Глибокому.

“Сили оборони України відкидають ворога у Глибокому”, – поінформували автори мапи DeepState.

На оновленій мапі частина території вздовж Трав’янського водосховища в районі Глибокого перейшла зі стану “окуповано” в “сіру зону”.

Раніше командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що Силам оборони вдалося деокупувати низку позицій на напрямку Стрілеча – Глибоке. Наразі захисники зайняті утриманням позицій та знищенням у цьому районі окупантів – переважно дистанційно, за допомогою дронів.