Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко
П’ять-шість штурмів проводить у середньому за добу окупаційна армія на Липцівському напрямку на півночі Харківщини.
“Як правило, російська штурмова рота живе не більше ніж тиждень. Схема приблизно така: на одну посадку потрібно покласти дві роти, на три – шість”, – розповів командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
Він нагадав, що раніше Сили оборони відкинули супротивника від околиць Липців і зараз батальйон виконує завдання у районі села Глибоке, там точаться бої. Федоренко розповів, що у червні його підрозділ знищив 810 цілей на цьому напрямку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, бои, липцы, потери, федоренко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 13:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять-шість штурмів проводить у середньому за добу окупаційна армія на Липцівському напрямку на півночі Харківщини".