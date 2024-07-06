Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко

П’ять-шість штурмів проводить у середньому за добу окупаційна армія на Липцівському напрямку на півночі Харківщини.

“Як правило, російська штурмова рота живе не більше ніж тиждень. Схема приблизно така: на одну посадку потрібно покласти дві роти, на три – шість”, – розповів командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Він нагадав, що раніше Сили оборони відкинули супротивника від околиць Липців і зараз батальйон виконує завдання у районі села Глибоке, там точаться бої. Федоренко розповів, що у червні його підрозділ знищив 810 цілей на цьому напрямку.