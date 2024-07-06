Live
  • Сб 06.07.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко

Суспільство 13:13   06.07.2024
Олена Нагорна
Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко

П’ять-шість штурмів проводить у середньому за добу окупаційна армія на Липцівському напрямку на півночі Харківщини.

“Як правило, російська штурмова рота живе не більше ніж тиждень. Схема приблизно така: на одну посадку потрібно покласти дві роти, на три – шість”, – розповів командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Він нагадав, що раніше Сили оборони відкинули супротивника від околиць Липців і зараз батальйон виконує завдання у районі села Глибоке, там точаться бої. Федоренко розповів, що у червні його підрозділ знищив 810 цілей на цьому напрямку.

Читайте також: «По суті смертники» — Повх про застосування ворогом техніки на півночі Харківщини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко
Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко
06.07.2024, 13:13
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
05.07.2024, 12:38
Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок і Солоницівки під Харковом
Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок і Солоницівки під Харковом
06.07.2024, 12:37
“По суті смертники” – Повх про техніку РФ на півночі Харківщини
“По суті смертники” – Повх про техніку РФ на півночі Харківщини
06.07.2024, 12:15
Світло на Харківщині вночі зникало через атаку Shahed на Сумщину – Міненерго
Світло на Харківщині вночі зникало через атаку Shahed на Сумщину – Міненерго
06.07.2024, 11:44
Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося
Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося
06.07.2024, 11:07

Новини за темою:

08:20
Сирський зустрівся з командирами підрозділів БПЛА, які захищають Харківщину
11:15
Противник уже рік як нікуди не відступає – “Ахіллес”
09:14
Вдалося повернути низку територій на півночі від Харкова – “Ахіллес”
08:29
“Ахіллес” про терор КАБами Харківщини: “Насичення ППО ще не відбулося”
15:23
Ворог намагається повернути втрачені позиції на півночі Харківщини – «Ахіллес»

Ви читали новину: «Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 13:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять-шість штурмів проводить у середньому за добу окупаційна армія на Липцівському напрямку на півночі Харківщини".