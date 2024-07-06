Российская штурмовая рота в районе Липцев живет не более недели — Федоренко

Пять-шесть штурмов проводит в среднем за сутки оккупационная армия на Липцевском направлении на севере Харьковщины.

«Как правило, российская штурмовая рота живет не более недели. Схема примерно такая: на одну посадку нужно положить две роты, на три — шесть», — рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Он напомнил, что ранее Силы обороны отбросили противника от окраин Липцев и сейчас батальон выполняет задачи в районе села Глубокое, там идут бои. Федоренко рассказал, что в июне его подразделение уничтожило 810 целей на этом направлении.