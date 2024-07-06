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Российская штурмовая рота в районе Липцев живет не более недели — Федоренко

Общество 13:13   06.07.2024
Елена Нагорная
Российская штурмовая рота в районе Липцев живет не более недели — Федоренко Скриншот

Пять-шесть штурмов проводит в среднем за сутки оккупационная армия на Липцевском направлении на севере Харьковщины.

«Как правило, российская штурмовая рота живет не более недели. Схема примерно такая: на одну посадку нужно положить две роты, на три — шесть», — рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Он напомнил, что ранее Силы обороны отбросили противника от окраин Липцев и сейчас батальон выполняет задачи в районе села Глубокое, там идут бои. Федоренко рассказал, что в июне его подразделение уничтожило 810 целей на этом направлении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять-шесть штурмов проводит в среднем за сутки оккупационная армия на Липцевском направлении на севере Харьковщины.".