На севере от Харькова Силы обороны оттеснили врага — DeepState (карта)

Аналитики проекта «DeepState» сообщили, что у СОУ есть успехи на севере от Харькова — в Глубоком.

«Силы обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком», — проинформировали авторы карты DeepState.

На обновленной карте часть территории вдоль Травянского водохранилища в районе Глубокого перешла из состояния «оккупировано» в «серую зону».

Ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что Силам обороны удалось деоккупировать ряд позиций на направлении Стрелечья — Глубокое. Сейчас защитники заняты удержанием позиций и уничтожением и в этом районе оккупантов — преимущественно дистанционно, с помощью дронов.