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На севере от Харькова Силы обороны оттеснили врага — DeepState (карта)

Происшествия 08:34   07.07.2024
Оксана Горун
На севере от Харькова Силы обороны оттеснили врага — DeepState (карта) Иллюстрация: карта DeepState

Аналитики проекта «DeepState» сообщили, что у СОУ есть успехи на севере от Харькова — в Глубоком.

«Силы обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком», — проинформировали авторы карты DeepState.

На обновленной карте часть территории вдоль Травянского водохранилища в районе Глубокого перешла из состояния «оккупировано» в «серую зону».

Ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что Силам обороны удалось деоккупировать ряд позиций на направлении Стрелечья — Глубокое. Сейчас защитники заняты удержанием позиций и уничтожением и в этом районе оккупантов — преимущественно дистанционно, с помощью дронов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» сообщили, что у СОУ есть успехи на севере от Харькова — в Глубоком".