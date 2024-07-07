На севере от Харькова Силы обороны оттеснили врага — DeepState (карта)
Иллюстрация: карта DeepState
Аналитики проекта «DeepState» сообщили, что у СОУ есть успехи на севере от Харькова — в Глубоком.
«Силы обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком», — проинформировали авторы карты DeepState.
На обновленной карте часть территории вдоль Травянского водохранилища в районе Глубокого перешла из состояния «оккупировано» в «серую зону».
Ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что Силам обороны удалось деоккупировать ряд позиций на направлении Стрелечья — Глубокое. Сейчас защитники заняты удержанием позиций и уничтожением и в этом районе оккупантов — преимущественно дистанционно, с помощью дронов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, глубокое, деоккупация, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» сообщили, что у СОУ есть успехи на севере от Харькова — в Глубоком".