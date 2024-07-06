СОУ деоккупировали ряд позиций в районах Липцев и Волчанска — «Ахиллес»

За минувшие сутки Силы обороны деоккупировали ряд позиций на Волчанском направлении и на направлении Стрелечья — Глубокое, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, сейчас защитники выполняют задачи по удержанию этих позиций и уничтожению противника, по возможности дистанционно.

«Пехота ВСУ, штурмовики показывают высокие результаты мотивированности, профессионализма, военной хитрости и умения воевать не только артиллерией, дронами, но и непосредственно стрелковым оружием в руках на передовых позициях. Совокупность мер, принимаемых Силами обороны, дает возможность держать положительную динамику и, можно сказать, перенимать тактическую инициативу», — сказал Федоренко.

В то же время, констатировал он, интенсивность ударов вражеской авиации продолжает оставаться на высоком уровне.

«Идут интенсивные боевые действия. Несмотря на то, что СОУ отработали и продолжают отрабатывать на максимально эффективном уровне и наносят противнику мощное огневое поражение, в результате которого погибает личный состав противника, много у них раненых, пылает техника, так или иначе, противник имеет возможности, к сожалению, пополнять потери и держать интенсивность ведения боевых действий, в частности, ударно-штурмовых», — добавил комбат.