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СОУ деоккупировали ряд позиций в районах Липцев и Волчанска — «Ахиллес»

Общество 18:42   06.07.2024
Елена Нагорная
СОУ деоккупировали ряд позиций в районах Липцев и Волчанска — «Ахиллес» Скриншот

За минувшие сутки Силы обороны деоккупировали ряд позиций на Волчанском направлении и на направлении Стрелечья — Глубокое, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, сейчас защитники выполняют задачи по удержанию этих позиций и уничтожению противника, по возможности дистанционно.

«Пехота ВСУ, штурмовики показывают высокие результаты мотивированности, профессионализма, военной хитрости и умения воевать не только артиллерией, дронами, но и непосредственно стрелковым оружием в руках на передовых позициях. Совокупность мер, принимаемых Силами обороны, дает возможность держать положительную динамику и, можно сказать, перенимать тактическую инициативу», — сказал Федоренко.

В то же время, констатировал он, интенсивность ударов вражеской авиации продолжает оставаться на высоком уровне.

«Идут интенсивные боевые действия. Несмотря на то, что СОУ отработали и продолжают отрабатывать на максимально эффективном уровне и наносят противнику мощное огневое поражение, в результате которого погибает личный состав противника, много у них раненых, пылает техника, так или иначе, противник имеет возможности, к сожалению, пополнять потери и держать интенсивность ведения боевых действий, в частности, ударно-штурмовых», — добавил комбат.

Читайте также: Российская штурмовая рота в районе Липцев живет не более недели — Федоренко

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 18:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки Силы обороны деоккупировали ряд позиций на Волчанском направлении и на направлении Стрелечья — Глубокое, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко".