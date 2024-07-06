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СОУ деокупували низку позицій у районах Липців і Вовчанська – “Ахіллес”

Суспільство 18:42   06.07.2024
Олена Нагорна
СОУ деокупували низку позицій у районах Липців і Вовчанська – “Ахіллес”

Минулої доби Сили оборони деокупували низку позицій на Вовчанському напрямку та на напрямку Стрілеча – Глибоке, розповів в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, зараз захисники виконують завдання з утримання цих позицій та знищення супротивника, за можливості дистанційно.

“Піхота ЗСУ, штурмовики показують високі результати мотивованості, професіоналізму, військової хитрості й вміння воювати не тільки артилерією, дронами, а й безпосередньо стрілецькою зброєю в руках на передових позиціях. Сукупність заходів, які вживаються Силами оборони, дає можливість тримати позитивну динаміку і, можна сказати, переймати тактичну ініціативу”, – сказав Федоренко.

Водночас, констатував він, інтенсивність ударів ворожої авіації продовжує залишатися на високому рівні.

“Йдуть інтенсивні бойові дії. Попри те, що СОУ відпрацювали й продовжують відпрацьовувати на максимально ефективному рівні та завдають противнику потужного вогневого ураження, в результаті якого гине особовий склад противника, багато в них поранених, палає техніка, так чи інакше, противник має спроможності, на жаль, поповнювати втрати й тримати інтенсивність ведення бойових дій, зокрема вчинення ударно-штурмових”, – додав комбат.

Читайте також: Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби Сили оборони деокупували низку позицій на Вовчанському напрямку та на напрямку Стрілеча – Глибоке, розповів в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.".