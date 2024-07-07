Армии РФ не хватает техники на Харьковском направлении — Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в сводке на Oboz.ua заявил, что ВС РФ не смогут добиться значительных темпов наступления в Харьковской области, даже если где-то прорвут оборону. Ведь «идти в прорыв» придется пешком.
«Техники у них немного. По сути, они действуют преимущественно пехотой на первой линии. Она вполне способна вести какие-то в тактической зоне бои, или атакующие штурмовые действия, или, например, напротив, оборонительные действия. А, для того чтобы обеспечить высокие темпы наступления, нужна техника, то есть средство, которое вас в тактической зоне передвигает быстро. Пехота же только своими ножками… Даже если они обрушивают систему обороны противника, то есть ВСУ, прорвутся там в тактической зоне, но они продвинутся по темпам только на то расстояние, которое пехота сможет прийти. Истощенная боями по прорыву системы обороны, та, которая понесла потери значительные. Именно в этот момент нужна военная техника для того, чтобы она провезла через преодоленную систему обороны. А у них там техники нет, потому что, насколько мне известно, по обоим направлениям (что на основном, что на вспомогательном), ВСУ просто выносят ее с помощью дронов, ударных БПЛА. Там несколько наших прославленных подразделений БПЛА работают. Выносится и система логистики, и материально-технического обеспечения. И это тоже сдерживающий фактор», — прокомментировал Машовец.
Видео: Oboz.ua
В течение минувшей недели, по его оценкам, значимых событий на Харьковском направлении не было. Идут тактические бои.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 15:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в сводке на Oboz.ua заявил, что ВС РФ не смогут добиться значительных темпов наступления в Харьковской области, даже если где-то прорвут оборону. Ведь «идти в прорыв» придется пешком".