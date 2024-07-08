Чого домагаються ДРГ на кордоні Харківської області – інформація Ахіллеса
На всьому відтинку держкордону в Харківській області діють російські ДРГ. Їх частково ліквідують, частково вибивають у РФ. Про те, що сталося, повідомив командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
“Працюють розвідувальні та диверсійні групи противника по всьому відтинку. Так чи інакше наші прикордонники їх виявляють своєчасно. Частково ліквідують, а частково противник змушений покинути територію України та знову перейти лінію державного кордону”, – сказав Федоренко в етері нацмарафону, описуючи ситуацію.
Він зазначив, що українській розвідці здебільшого відомо про пересування противника, його резерви та райони дії.
“Диверсійна група, в них одне завдання – це зрозуміти, в якому стані знаходиться наша оборона, чи можуть бути слабкі місця по фронту. Плюс – додатково вчиняти різні дії, які спрямовані на послаблення Сил оборони вздовж кордону. Але величезна кількість груп або знищується, або своєчасно виявляється. Також розвідка чітко усвідомлює, що противник має можливості наростити зусилля в Харківській області. Буде це робити чи ні та по термінах – це все питання, якими володіє наша розвідка. Відповідно в разі посилення ескалації в Харківській області я впевнений у тому, що Сили оборони зможуть зустріти ворога більш ніж гідно“, – зазначив командир “Ахіллеса”.
Читайте також: ISW про Харківський напрям: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються
На цей час, за словами комбата, в Харківській області успіхів у росіян немає. Динаміка бойових дій позитивна для захисників України й тактична ініціатива на їхньому боці.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, граница, дрг, федоренко, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чого домагаються ДРГ на кордоні Харківської області – інформація Ахіллеса»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На всьому відтинку держкордону в Харківській області діють російські ДРГ. Їх частково ліквідують, частково вибивають у РФ. Про те, що сталося, повідомив командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко".