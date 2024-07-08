Чого домагаються ДРГ на кордоні Харківської області – інформація Ахіллеса

На всьому відтинку держкордону в Харківській області діють російські ДРГ. Їх частково ліквідують, частково вибивають у РФ. Про те, що сталося, повідомив командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

“Працюють розвідувальні та диверсійні групи противника по всьому відтинку. Так чи інакше наші прикордонники їх виявляють своєчасно. Частково ліквідують, а частково противник змушений покинути територію України та знову перейти лінію державного кордону”, – сказав Федоренко в етері нацмарафону, описуючи ситуацію.

Він зазначив, що українській розвідці здебільшого відомо про пересування противника, його резерви та райони дії.

“Диверсійна група, в них одне завдання – це зрозуміти, в якому стані знаходиться наша оборона, чи можуть бути слабкі місця по фронту. Плюс – додатково вчиняти різні дії, які спрямовані на послаблення Сил оборони вздовж кордону. Але величезна кількість груп або знищується, або своєчасно виявляється. Також розвідка чітко усвідомлює, що противник має можливості наростити зусилля в Харківській області. Буде це робити чи ні та по термінах – це все питання, якими володіє наша розвідка. Відповідно в разі посилення ескалації в Харківській області я впевнений у тому, що Сили оборони зможуть зустріти ворога більш ніж гідно“, – зазначив командир “Ахіллеса”.

На цей час, за словами комбата, в Харківській області успіхів у росіян немає. Динаміка бойових дій позитивна для захисників України й тактична ініціатива на їхньому боці.