Що обговорювали із Сирським командири підрозділів БПЛА, повідомив Федоренко

Зустріч Головкома ЗСУ з найуспішнішими командирами бойових підрозділів БПЛА, про яку повідомив сам Сирський днями, була вже не першою.

“Головнокомандувач Сирський місяць тому зібрав першу нараду, зібрав представників підрозділів, які ефективно застосовують засоби безпілотних систем – розвідувальні та ударні. Були визначені проблеми, які є в усіх підрозділів, що заважають нам працювати ефективно, а також був зібраний кращий досвід. На минулому тижні відбулася друга нарада. І між першою та другою нарадою було вирішено ряд питань. До 20% з того, що було нагальне, ці питання вже були вирішені. Решта – були розподілені за напрямками: що залежить від Кабінету міністрів, Верховної Ради, Генерального штабу, Міністерства оборони. І ці питання починають вирішуватися далі”, – повідомив у нацмарафоні про зустріч один із її учасників – командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Він зазначив, що вірить в успіх нового роду військ – Сил безпілотних систем, який нещодавно створили в Україні.

“Упевнений, що за деякий час будуть перші результати на полі бою. Внаслідок діяльності нового роду військ, бо він об’єднує в собі засоби, які перебувають на землі, у воді та в повітрі. І цей ефективний склад техніки буде направлятися по ворогу централізовано, об’єднано“, – зазначив комбат.