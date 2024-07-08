Два дрони-розвідники «Орлан-10» збили на Харківщині вночі
Фото: Повітряне командування “Схід”
Повітряне командування «Схід» повідомило, що вночі 8 липня на Харківщині збили два російські БпЛА.
Зокрема, сили ППО вразили розвідувальні безпілотники «Орлан-10».
Також за минулу добу захисники збили два розвідувальні безпілотники на Дніпровському напрямку. Знищені: БпЛА «SuperCam», тип ще одного дрона уточнюється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрони, разведчики, сбили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» повідомило, що вночі 8 липня на Харківщині збили два російські БпЛА.".