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Два дрони-розвідники «Орлан-10» збили на Харківщині вночі

Суспільство 11:11   08.07.2024
Вікторія Яковенко
Два дрони-розвідники «Орлан-10» збили на Харківщині вночі Фото: Повітряне командування “Схід”

Повітряне командування «Схід» повідомило, що вночі 8 липня на Харківщині збили два російські БпЛА.

Зокрема, сили ППО вразили розвідувальні безпілотники «Орлан-10».

Також за минулу добу захисники збили два розвідувальні безпілотники на Дніпровському напрямку. Знищені: БпЛА «SuperCam», тип ще одного дрона уточнюється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» повідомило, що вночі 8 липня на Харківщині збили два російські БпЛА.".