Два дрони-розвідники «Орлан-10» збили на Харківщині вночі

Повітряне командування «Схід» повідомило, що вночі 8 липня на Харківщині збили два російські БпЛА.

Зокрема, сили ППО вразили розвідувальні безпілотники «Орлан-10».

Також за минулу добу захисники збили два розвідувальні безпілотники на Дніпровському напрямку. Знищені: БпЛА «SuperCam», тип ще одного дрона уточнюється.