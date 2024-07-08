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У Липцях дрон РФ вдарив біля водосховища: поранений чоловік – поліція

Суспільство 14:47   08.07.2024
Вікторія Яковенко
У Липцях дрон РФ вдарив біля водосховища: поранений чоловік – поліція

8 липня о 07:30 біля Трав’янського водосховища у селі Липці на Харківщині вдарив російський дрон.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вибухове поранення отримав 62-річний чоловік, чий будинок знаходиться поруч із місцем удару. Жителя шпиталізували. Стан його здоров’я лікарі оцінюють як середній.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 липня о 07:30 біля Трав’янського водосховища у селі Липці на Харківщині вдарив російський дрон.".