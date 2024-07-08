Два російських дрони «Ланцет» знищили прикордонники на Харківщині (фото)
Перший ударний безпілотник росіян збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині, розповіли у Держприкордонслужбі України.
Це врятувало як мінімум одне життя та вберегло військову техніку.
Другий дрон знешкодили воїни бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку. БпЛА намагався пролетіти вглиб позицій українських захисників, але його зупинила швидка реакція та точний вогонь прикордонників.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, Госпогранслужба, дрон, ланцет, пограничники, росіяни;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 19:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший ударний безпілотник росіян збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині, розповіли у Держприкордонслужбі України.".