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Два російських дрони «Ланцет» знищили прикордонники на Харківщині (фото)

Події 19:23   08.07.2024
Оксана Якушко
Два російських дрони «Ланцет» знищили прикордонники на Харківщині (фото)

Перший ударний безпілотник росіян збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині, розповіли у Держприкордонслужбі України.

Це врятувало як мінімум одне життя та вберегло військову техніку.

Другий дрон знешкодили воїни бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку. БпЛА намагався пролетіти вглиб позицій українських захисників, але його зупинила швидка реакція та точний вогонь прикордонників.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший ударний безпілотник росіян збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині, розповіли у Держприкордонслужбі України.".