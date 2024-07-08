Два російських дрони «Ланцет» знищили прикордонники на Харківщині (фото)

Перший ударний безпілотник росіян збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині, розповіли у Держприкордонслужбі України.

Це врятувало як мінімум одне життя та вберегло військову техніку.

Другий дрон знешкодили воїни бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку. БпЛА намагався пролетіти вглиб позицій українських захисників, але його зупинила швидка реакція та точний вогонь прикордонників.