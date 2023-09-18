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Понад 1000 обстрілів прикордоння з початку місяця: Харківщина серед “лідерів”

Події 09:04   18.09.2023
Оксана Горун
Понад 1000 обстрілів прикордоння з початку місяця: Харківщина серед “лідерів”

У Держприкордонслужбі розповіли, що відбувається біля держкордону України з державою-агресором. Обстрілів не меншає, а от ДРГ на Харківщині не фіксували.

“По обстрілах – і по Сумському напрямку, й по Харківському, й по Чернігівському – ворог продовжує здійснювати їх щоденно, використовуючи різноманітне озброєння. Найбільше обстрілів припадає на Сумщину, на Харківщину. Загалом по цих трьох областях наші прикордонні наряди з початку місяця зафіксували понад 1000 обстрілів, які здійснила країна-терорист, відкриваючи вогонь зі своєї території”, – повідомив у етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він також поінформував, що прикордонники фіксують ворожі ДРГ у прикордонні – переважно в Сумській області та на стику Сумської та Чернігівської.

“По Харківському напрямку ворожі ДРГ не виявлялися”, – зазначив Демченко.

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Основне завдання, яке переслідують диверсанти там, де з’являються, – виявляти місця, де знаходяться Сили оборони України, де розташовані групи, які контролюють напрямок кордону, щоб надалі відкривати вогонь.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 09:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Держприкордонслужбі розповіли, що відбувається біля держкордону України з державою-агресором. Обстрілів не меншає, а от ДРГ на Харківщині не фіксували".