Понад 1000 обстрілів прикордоння з початку місяця: Харківщина серед “лідерів”

У Держприкордонслужбі розповіли, що відбувається біля держкордону України з державою-агресором. Обстрілів не меншає, а от ДРГ на Харківщині не фіксували.

“По обстрілах – і по Сумському напрямку, й по Харківському, й по Чернігівському – ворог продовжує здійснювати їх щоденно, використовуючи різноманітне озброєння. Найбільше обстрілів припадає на Сумщину, на Харківщину. Загалом по цих трьох областях наші прикордонні наряди з початку місяця зафіксували понад 1000 обстрілів, які здійснила країна-терорист, відкриваючи вогонь зі своєї території”, – повідомив у етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він також поінформував, що прикордонники фіксують ворожі ДРГ у прикордонні – переважно в Сумській області та на стику Сумської та Чернігівської.

“По Харківському напрямку ворожі ДРГ не виявлялися”, – зазначив Демченко.

Основне завдання, яке переслідують диверсанти там, де з’являються, – виявляти місця, де знаходяться Сили оборони України, де розташовані групи, які контролюють напрямок кордону, щоб надалі відкривати вогонь.