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Ворожа активність на Куп’янському напрямку знизилася – Маляр

Події 08:20   18.09.2023
Оксана Горун
Ворожа активність на Куп’янському напрямку знизилася – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що за тиждень ворог практично не вів штурмових дій на Куп’янському напрямку.

Вона наголосила, що східний фронт – це основна локація наступу ворога. Проте і там ЗС РФ не проводили глобальних наступальних дій, а під Бахмутом ЗСУ вибили їх зі стратегічно важливої ​​Кліщіївки.

Якщо говорити про Куп’янський і Лиманський напрямки, там протягом минулого тижня ми спостерігали зниження ворожої активності й фактично можна говорити про відсутність штурмових дій з боку ворога, але були подекуди атаки. Зокрема, це Новоселівське Луганської області на Куп’янському напрямку – відбивали (атаки ворога – Ред.) наші Збройні сили. Переважно там ворог все-таки перегруповується та збирає сили, щоб рушити вперед. Але наші Збройні сили роблять усе – вони готуються, вони знають про плани ворога, щоб не допустити цього й щоб ворог не міг реалізувати свої завдання“, – зазначила Маляр.

Читайте також:  ISW після звільнення Кліщіївки: критика ЗСУ була необґрунтованою

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 08:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що за тиждень ворог практично не вів штурмових дій на Куп’янському напрямку".