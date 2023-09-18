Ворожа активність на Куп’янському напрямку знизилася – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що за тиждень ворог практично не вів штурмових дій на Куп’янському напрямку.

Вона наголосила, що східний фронт – це основна локація наступу ворога. Проте і там ЗС РФ не проводили глобальних наступальних дій, а під Бахмутом ЗСУ вибили їх зі стратегічно важливої ​​Кліщіївки.

“Якщо говорити про Куп’янський і Лиманський напрямки, там протягом минулого тижня ми спостерігали зниження ворожої активності й фактично можна говорити про відсутність штурмових дій з боку ворога, але були подекуди атаки. Зокрема, це Новоселівське Луганської області на Куп’янському напрямку – відбивали (атаки ворога – Ред.) наші Збройні сили. Переважно там ворог все-таки перегруповується та збирає сили, щоб рушити вперед. Але наші Збройні сили роблять усе – вони готуються, вони знають про плани ворога, щоб не допустити цього й щоб ворог не міг реалізувати свої завдання“, – зазначила Маляр.