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Звільнення Кліщіївки на Донеччині офіційно підтвердив президент Зеленський

Події 20:27   17.09.2023
Оксана Якушко
Звільнення Кліщіївки на Донеччині офіційно підтвердив президент Зеленський

Сьогодні українські визволителі повернули контроль над Клещеївкою біля Бахмута, заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше вдень з’явились фото українських військових на тлі зруйнованої церкви у селі. Трохи згодом голова ОП Андрій Єрмак натякав на те, що Кліщіївка під контролем України. Але офіційно визволення населеного пункту не підтверджували.

І ось у вечірньому повідомленні Володимир Зеленський повідомив, хто стоїть за визволенням села.

“А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 20:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні українські визволителі повернули контроль над Клещеївкою біля Бахмута, заявив президент України Володимир Зеленський.".