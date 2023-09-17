Освобождение Клещеевки возле Бахмута официально подтвердил президент Зеленский

Сегодня украинские освободители вернули контроль над Клещеевкой возле Бахмута, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее днем появились фото украинских военных на фоне разрушенной церкви в селе. Чуть позже глава ОП Андрей Ермак намекул на то, что Клещевка под контролем Украины. Но официально освобождение населенного пункта не подтверждали.

И вот в вечернем сообщении Владимир Зеленский сообщил, кто стоит за освобождением села.

«А особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции «Лють». Молодец! «, – заявил Зеленский в вечернем обращении.