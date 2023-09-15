Live
  • Пт 15.09.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🔴

Освобожденная Андреевка полностью уничтожена, но очень важна — спикер 3-й ОШБр

Общество 11:47   15.09.2023
Елена Нагорная
Освобожденная Андреевка полностью уничтожена, но очень важна — спикер 3-й ОШБр

Село Андреевка Донецкой области, освобождение которой от российских захватчиков утром 15 сентября подтвердил Генштаб ВСУ, полностью уничтожено. При этом оно является важной местностью, которая позволит украинским войскам делать дальнейшие шаги по окружению города Бахмут.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

«Да, освободили. Но она в таком состоянии, что я не уверен, что там где-то можно закрепить флагшток… Гражданских там не было. Это маленький населенный пункт, и там достаточно давно были только российские военные. Много месяцев, если не с зимы, там уже никого нет. Он был очень разрушен, когда враг атаковал его зимой», — отметил Бородин.

По его словам, местность была очень сильно заминирована, поэтому украинские военные продвигались к селу очень осторожно.

«Они все фланги очень обороняют, потому что понимают, что если какой-то фланг упадет, то проблемно будет удерживать сам город. Относительно Андреевки, это очень важный элемент. Самой Андреевки как таковой уже нет. Она полностью уничтожена. Но как местность она важна для дальнейшего продвижения. Это большой шаг, после которого можно делать дальнейшие шаги, чтобы окружать», — добавил пресс-офицер бригады.

Читайте также: Машовец: РФ разворачивает войска у Кременной и возобновляет атаки на Купянщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
14.09.2023, 22:41
Войска РФ продвинулись в Купянском районе Харьковщины — ISW
Войска РФ продвинулись в Купянском районе Харьковщины — ISW
15.09.2023, 07:35
В Харькове водитель BMW сбил насмерть велосипедистку и погиб сам (фото)
В Харькове водитель BMW сбил насмерть велосипедистку и погиб сам (фото)
15.09.2023, 10:50
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
Освобожденная Андреевка полностью уничтожена, но очень важна — спикер 3-й ОШБр
Освобожденная Андреевка полностью уничтожена, но очень важна — спикер 3-й ОШБр
15.09.2023, 11:47
Регулярно насиловал 13-летнюю: педофила с Харьковщины посадили на 12 лет
Регулярно насиловал 13-летнюю: педофила с Харьковщины посадили на 12 лет
15.09.2023, 12:13

Новости по теме:

08:13
ISW подтвердил продвижение ВСУ на двух участках фронта (карты)
15:47
Годовщина освобождения Изюма и Купянска: как это было и что оставили оккупанты
11:50
Есть все цивилизационные блага — глава РВА об освобожденной год назад Балаклее
12:30
Годовщина освобождения Балаклеи: исторические кадры и как живет город сейчас
18:58
FPV-дрон харьковской 92-й ОШБр сжег броневик врага под Бахмутом (видео)

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Освобожденная Андреевка полностью уничтожена, но очень важна — спикер 3-й ОШБр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Андреевка Донецкой области, освобождение которой от российских захватчиков утром 15 сентября подтвердил Генштаб ВСУ, полностью уничтожено. При этом оно является важной местностью, которая позволит украинским войскам делать дальнейшие шаги по окружению города Бахмут.".