Освобожденная Андреевка полностью уничтожена, но очень важна — спикер 3-й ОШБр

Село Андреевка Донецкой области, освобождение которой от российских захватчиков утром 15 сентября подтвердил Генштаб ВСУ, полностью уничтожено. При этом оно является важной местностью, которая позволит украинским войскам делать дальнейшие шаги по окружению города Бахмут.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

«Да, освободили. Но она в таком состоянии, что я не уверен, что там где-то можно закрепить флагшток… Гражданских там не было. Это маленький населенный пункт, и там достаточно давно были только российские военные. Много месяцев, если не с зимы, там уже никого нет. Он был очень разрушен, когда враг атаковал его зимой», — отметил Бородин.

По его словам, местность была очень сильно заминирована, поэтому украинские военные продвигались к селу очень осторожно.

«Они все фланги очень обороняют, потому что понимают, что если какой-то фланг упадет, то проблемно будет удерживать сам город. Относительно Андреевки, это очень важный элемент. Самой Андреевки как таковой уже нет. Она полностью уничтожена. Но как местность она важна для дальнейшего продвижения. Это большой шаг, после которого можно делать дальнейшие шаги, чтобы окружать», — добавил пресс-офицер бригады.