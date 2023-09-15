Звільнена Андріївка повністю знищена, але дуже важлива – спікер 3-ї ОШБр

Село Андріївка Донецької області, звільнення якої від російських загарбників уранці 15 вересня підтвердив Генштаб ЗСУ, повністю знищене. При цьому воно є важливою місцевістю, яка дозволить українським військам робити подальші кроки з оточення міста Бахмут.

Про це розповів в етері національного телемарафону пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.

“Так, звільнили. Але вона в такому стані, що я не впевнений, що там десь можна закріпити флагшток… Цивільних там не було. Це маленький населений пункт, і там досить давно були тільки російські військові. Багато місяців, якщо не з зими, там вже нікого немає. Він був дуже зруйнований, коли ворог атакував його взимку”, – зазначив Бородін.

За його словами, місцевість була дуже замінована, тому українські військові просувалися до села дуже обережно.

“Вони всі фланги дуже обороняють, бо розуміють, що якщо якийсь фланг впаде, то проблемно буде утримувати саме місто. Стосовно Андріївки, це дуже важливий елемент. Самої Андріївки як такої вже немає. Вона повністю знищена. Але як місцевість вона важлива для подальшого просування. Це великий крок, після якого можна робити подальші кроки, щоб оточувати”, – додав пресофіцер бригади.