ISW після звільнення Кліщіївки: критика ЗСУ була необґрунтованою

Інститут вивчення війни (ISW) присвятив окремий огляд подіям на фронті довкола Бахмута. Аналітики наголосили, що операції Сил оборони України зібрали в цьому районі основні сили російських ПДВ, утримавши їх від передислокації на південь.

“Усі зусилля України спочатку з оборони, а тепер і щодо проведення контрнаступних операцій навколо Бахмута стали предметом великої кількості необґрунтованої критики. Оборонні та контрнаступальні операції України в районі Бахмута, що проводяться з літа 2022 року, є оперативно обґрунтованим заходом, що зафіксував великий обсяг російської бойової міці, яка інакше була б доступною для посилення російської оборони на півдні України, — пише аналітик ISW Деніел Міллі. – Наразі район Бахмута обороняють підрозділи двох із чотирьох російських повітряно-десантних дивізій (ПДВ) та трьох з чотирьох російських окремих бригад ПДВ. Це значне досягнення України допомогло завадити Росії створити великий мобільний оперативний резерв ПДВ, який можна було б використати для зупинення основного українського контрнаступу у Запорізькій області. Продовження широкомасштабного українського контрнаступу в районі Бахмута необхідно для того, щоб утримати російські війська в цьому районі, оскільки ймовірна нещодавня передислокація загону однієї окремої бригади ПДВ з-під Бахмута на південь України показує, як хочуть росіяни повернути собі бойову міць, яка фіксована в районі Бахмута”.

Експерт Інституту вивчення війни зазначив, що додаткові підрозділи російського ПДВ перекинули в район Бахмута в травні 2023 року, коли звідти почав виходити “Вагнер”.

“Українські сили розпочали контрнаступальні операції проти Бахмута майже одразу після виведення військ “Вагнера”, внаслідок чого росіяни залишили сили ПДВ вже там і перекинули додаткові підкріплення ПДВ у Бахмут. Українські сили провели стійкі тактичні контратаки в Бахмуті та навколо його флангів після захоплення міста “Вагнером” близько 20 травня. Україна розпочала масштабний контрнаступ проти Бахмута 4 червня – того ж дня, коли вона почала свій великий контрнаступ у Запоріжжі, і протягом червня, липня і серпня вела стійкі й активні наступальні дії поблизу північного та південного флангів Бахмута”, — перерахував Міллі.

Внаслідок цього Силам оборони вдалося зафіксувати в районі Бахмута значні сили ПДВ. За інформацією ISW, до липня там вже знаходилися частини 11-ї, 31-ї та 83-ї окремих десантно-штурмових бригад РФ.

“Єдиною окремою бригадою ПДВ, яку не направили до Бахмута, була 45-та гвардійська бригада спецпризначенців, підрозділ спеціального призначення, що знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні російського Генерального штабу. Російські військові не розгорнули б і не утримували б таку велику кількість сил ПДВ у Бахмуті, якби українські війська не розпочали великомасштабних та ефективних контрнаступальних операцій, що загрожували повернути місто, захоплене російськими військами величезною ціною”, — пояснив аналітик.

У результаті сили ПДВ, що “зав’язли” під Бахмутом, не змогли прийти на допомогу військам РФ, які обороняються на півдні України, та перешкодити контрнаступу.