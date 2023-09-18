ISW после освобождения Клещеевки: критика ВСУ была необоснованной

Институт изучения войны (ISW) посвятил отдельный обзор событиям на фронте вокруг Бахмута. Аналитики подчеркнули, что операции Сил обороны Украины собрали в этом районе основные силы российских ВДВ, удержав их от передислокации на юг.

«Все усилия Украины сначала по обороне, а теперь и по проведению контрнаступательных операций вокруг Бахмута стали предметом большого количества необоснованной критики. Оборонительные и контрнаступательные операции Украины в районе Бахмута, проводимые с лета 2022 года, представляют собой оперативно обоснованное предприятие, зафиксировавшее большой объем российской боевой мощи, которая в противном случае была бы доступна для усиления российской обороны на юге Украины, — пишет аналитик ISW Дэниел Милли. — В настоящее время район Бахмута обороняют подразделения двух из четырех российских воздушно-десантных дивизий (ВДВ) и трех из четырех российских отдельных бригад ВДВ. Это значительное достижение Украины помогло помешать России создать крупный мобильный оперативный резерв ВДВ, который можно было бы использовать для остановки основного украинского контрнаступления в Запорожской области. Продолжение широкомасштабного украинского контрнаступления в районе Бахмута необходимо для того, чтобы удержать российские войска в этом районе, поскольку вероятная недавняя передислокация отряда одной отдельной бригады ВДВ из-под Бахмута на юг Украины показывает, как хотят россияне вернуть себе боевую мощь, которую фиксирует украинское контрнаступление в районе Бахмута.

Эксперт Института изучения войны отметил, что дополнительные подразделения российского ВДВ перекинули в район Бахмута в мае 2023 года, когда оттуда начал выходить «Вагнер».

«Украинские силы начали контрнаступательные операции против Бахмута почти сразу после вывода войск «Вагнера», в результате чего россияне оставили силы ВДВ уже там и перебросили дополнительные подкрепления ВДВ в Бахмут. Украинские силы провели устойчивые тактические контратаки в Бахмуте и вокруг его флангов после захвата города «Вагнером» около 20 мая. Украина начала масштабное контрнаступление против Бахмута 4 июня — в тот же день, когда она начала свое крупное контрнаступление в Запорожье, и в течение июня, июля и августа вела устойчивые и активизирующиеся наступательные действия вблизи северного и южного флангов Бахмута», — перечислил Милли.

В результате Силам обороны удалось зафиксировать в районе Бахмута значительные силы ВДВ. По информации ISW, к июлю там уже находились части 11-й, 31-й и 83-й отдельных десантно-штурмовых бригад РФ.

«Единственной отдельной бригадой ВДВ, не направленной в Бахмут, была 45-я гвардейская бригада спецназа, подразделение специального назначения, находящееся в непосредственном подчинении российского Генерального штаба. Российские военные не развернули бы и не удерживали бы такое большое количество сил ВДВ в Бахмуте, если бы украинские войска не начали крупномасштабные и эффективные контрнаступательные операции, которые угрожали вернуть город, захваченный российскими войсками огромной ценой», — пояснил аналитик.

В результате «завязшие» под Бахмутом силы ВДВ не смогли прийти на помощь войскам РФ, которые обороняются на юге Украины, и помешать контрнаступлению.

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