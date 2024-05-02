Харківські нацгвардійці нищать окупантів дронами волонтерів (відео)
Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ ліквідували військового РФ в районі Кліщіївки в Донецькій області.
Як зазначається на сторінці бригади у фейсбуці, окупанта ліквідували за допомогою дрона, який гвардійцям подарували волонтери.
На відео видно, що росіянин хотів замаскуватися серед рослин, однак бійці помітили його та ліквідували.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтери, дрони, знищили, Клещеевка, окупанти, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ ліквідували військового РФ в районі Кліщіївки в Донецькій області.".