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Харківські нацгвардійці нищать окупантів дронами волонтерів (відео)

Суспільство 11:41   02.05.2024
Вікторія Яковенко
Харківські нацгвардійці нищать окупантів дронами волонтерів (відео)

Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ ліквідували військового РФ в районі Кліщіївки в Донецькій області.

Як зазначається на сторінці бригади у фейсбуці, окупанта ліквідували за допомогою дрона, який гвардійцям подарували волонтери.

На відео видно, що росіянин хотів замаскуватися серед рослин, однак бійці помітили його та ліквідували.

Читайте також: Дрони нацгвардійців знищили позицію окупантів на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ ліквідували військового РФ в районі Кліщіївки в Донецькій області.".