Харківські нацгвардійці нищать окупантів дронами волонтерів (відео)

Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ ліквідували військового РФ в районі Кліщіївки в Донецькій області.

Як зазначається на сторінці бригади у фейсбуці, окупанта ліквідували за допомогою дрона, який гвардійцям подарували волонтери.

На відео видно, що росіянин хотів замаскуватися серед рослин, однак бійці помітили його та ліквідували.