Дрони нацгвардійців знищили позицію окупантів на Харківщині (відео)
На Харківському напрямку бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ за допомогою FPV-дронів вразили одну з позицій окупантів.
«За допомогою FPV-дрону гвардієць на позивний «Матвій» влучив у ворожий бліндаж, у якому знаходився особовий склад одного з підрозділів російських загарбників», – повідомили на сторінці бригади у фейсбук.
Читайте також: Підняв білий прапор: харківські нацгвардійці полонили окупанта (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блиндаж, дрони, знищили, НГУ, окупанти, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дрони нацгвардійців знищили позицію окупантів на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 17:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ за допомогою FPV-дронів вразили одну з позицій окупантів.".