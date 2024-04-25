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Дрони нацгвардійців знищили позицію окупантів на Харківщині (відео)

Суспільство 17:01   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Дрони нацгвардійців знищили позицію окупантів на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ за допомогою FPV-дронів вразили одну з позицій окупантів.

«За допомогою FPV-дрону гвардієць на позивний «Матвій» влучив у ворожий бліндаж, у якому знаходився особовий склад одного з підрозділів російських загарбників», – повідомили на сторінці бригади у фейсбук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 17:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ за допомогою FPV-дронів вразили одну з позицій окупантів.".