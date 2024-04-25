Дрони нацгвардійців знищили позицію окупантів на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ за допомогою FPV-дронів вразили одну з позицій окупантів.

«За допомогою FPV-дрону гвардієць на позивний «Матвій» влучив у ворожий бліндаж, у якому знаходився особовий склад одного з підрозділів російських загарбників», – повідомили на сторінці бригади у фейсбук.