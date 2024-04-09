Підняв білий прапор: харківські нацгвардійці полонили окупанта (відео)
Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вчора, 8 квітня, взяли в полон військового РФ у районі населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.
Спільний екіпаж БпЛА, до якого входив гвардієць «Брутал» та десантник «Грін» спостерігали за діями ворога за лінією фронту. Близько 16:00 вони виявили окупанта, який ховався в укритті. Після скиду боєприпасу він підняв білий прапор, повідомили на сторінці бригади у фейсбук.
«Вилетіли за координатами, помітили росіянина, який заліз в нірку, і сидів там. Ми його «затрьохсотили» скидом. Полетіли дізнатися чи він там живий. Побачили, що він сидить з білим прапором і махає, щоб ми його не вбивали. Ми повернулися, взяли пляшку з водою, на ній написали, щоб здавався, якщо хоче жити. Він обрав життя, і здався. Ми дроном вивели його до своїх позицій та передали, так би мовити, «куди потрібно», – розповів гвардієць «Брутал».
Окупанта евакуювали у безпечну зону. Під час допиту він повідомив, що є військовослужбовцем в/ч 95383 ЗС РФ з позивним «Старий». Його завданням було спостереження за роботою українських БпЛА та fpv-дронів.
Читайте також: «Подарунок до Дня НГУ»: три ворожі БпЛА збили над Харковом вночі нацгвардійці
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрон, нацгвардейцы, оккупант, плен, сдался, харьковские;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підняв білий прапор: харківські нацгвардійці полонили окупанта (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вчора, 8 квітня, взяли в полон військового РФ у районі населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.".