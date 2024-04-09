Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

Підняв білий прапор: харківські нацгвардійці полонили окупанта (відео)

Суспільство 13:41   09.04.2024
Вікторія Яковенко
Підняв білий прапор: харківські нацгвардійці полонили окупанта (відео)

Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вчора, 8 квітня, взяли в полон військового РФ у районі населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.

Спільний екіпаж БпЛА, до якого входив гвардієць «Брутал» та десантник «Грін» спостерігали за діями ворога за лінією фронту. Близько 16:00 вони виявили окупанта, який ховався в укритті. Після скиду боєприпасу він підняв білий прапор, повідомили на сторінці бригади у фейсбук.

«Вилетіли за координатами, помітили росіянина, який заліз в нірку, і сидів там. Ми його «затрьохсотили» скидом. Полетіли дізнатися чи він там живий. Побачили, що він сидить з білим прапором і махає, щоб ми його не вбивали. Ми повернулися, взяли пляшку з водою, на ній написали, щоб здавався, якщо хоче жити. Він обрав життя, і здався. Ми дроном вивели його до своїх позицій та передали, так би мовити, «куди потрібно», – розповів гвардієць «Брутал».

Окупанта евакуювали у безпечну зону. Під час допиту він повідомив, що є військовослужбовцем в/ч 95383 ЗС РФ з позивним «Старий». Його завданням було спостереження за роботою українських БпЛА та fpv-дронів.

Читайте також: «Подарунок до Дня НГУ»: три ворожі БпЛА збили над Харковом вночі нацгвардійці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Шевченківському районі по-місцевому оформлюють компенсації за розбите житло
У Шевченківському районі по-місцевому оформлюють компенсації за розбите житло
09.04.2024, 14:41
Житель Харківщини помер від COVID-19, понад 2 тис. — захворіли на грип та ГРВІ
Житель Харківщини помер від COVID-19, понад 2 тис. — захворіли на грип та ГРВІ
09.04.2024, 14:22
Головні новини 9 квітня: Харків відходитиме від централізованого опалення
Головні новини 9 квітня: Харків відходитиме від централізованого опалення
09.04.2024, 14:13
Дзеркальний струмінь у Харкові хочуть відремонтувати за 1,8 млн грн – деталі
Дзеркальний струмінь у Харкові хочуть відремонтувати за 1,8 млн грн – деталі
09.04.2024, 14:05
У Харкові – погодинні відключення електрики – Харківобленерго
У Харкові – погодинні відключення електрики – Харківобленерго
09.04.2024, 10:04
Хотів дістатися до ЄС: харків’янин шість днів блукав Карпатами (відео)
Хотів дістатися до ЄС: харків’янин шість днів блукав Карпатами (відео)
09.04.2024, 12:39

Новини за темою:

11:29
Чому над Харковом та областю “розплодилися” БПЛА-розвідники: відповідь ПС ЗСУ
21:22
Головні новини Харкова 7.04: відключення світла, “прильоти” КАБ, ракет і УМПБ
14:15
“Дуже жорсткі графіки” – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові
10:44
Ворожий БпЛА вночі влучив в Основ’янському районі Харкова – прокуратура (фото)
01:23
Харків відбивається від БпЛА, один дрон влучив у приватний дім – Терехов

Ви читали новину: «Підняв білий прапор: харківські нацгвардійці полонили окупанта (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вчора, 8 квітня, взяли в полон військового РФ у районі населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.".