Підняв білий прапор: харківські нацгвардійці полонили окупанта (відео)

Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вчора, 8 квітня, взяли в полон військового РФ у районі населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.

Спільний екіпаж БпЛА, до якого входив гвардієць «Брутал» та десантник «Грін» спостерігали за діями ворога за лінією фронту. Близько 16:00 вони виявили окупанта, який ховався в укритті. Після скиду боєприпасу він підняв білий прапор, повідомили на сторінці бригади у фейсбук.

«Вилетіли за координатами, помітили росіянина, який заліз в нірку, і сидів там. Ми його «затрьохсотили» скидом. Полетіли дізнатися чи він там живий. Побачили, що він сидить з білим прапором і махає, щоб ми його не вбивали. Ми повернулися, взяли пляшку з водою, на ній написали, щоб здавався, якщо хоче жити. Він обрав життя, і здався. Ми дроном вивели його до своїх позицій та передали, так би мовити, «куди потрібно», – розповів гвардієць «Брутал».

Окупанта евакуювали у безпечну зону. Під час допиту він повідомив, що є військовослужбовцем в/ч 95383 ЗС РФ з позивним «Старий». Його завданням було спостереження за роботою українських БпЛА та fpv-дронів.