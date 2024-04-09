Поднял белый флаг: харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта с помощью БпЛА

Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вчера, 8 апреля, взяли в плен военного РФ в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.

Совместный экипаж БпЛА, в который входил гвардиец «Брутал» и десантник «Грин» наблюдали за действиями врага за линией фронта. Около 16:00 они обнаружили оккупанта, который скрывался в укритии. После сброса боеприпаса он поднял белый флаг, сообщили на странице бригады в Facebook.

«Вылетели по координатам, заметили забравшегося в норку россиянина. Мы его «затрехсотили» сбросом. Полетели узнать жив ли он там. Увидели, что он сидит с белым флагом и машет, чтобы мы его не убивали. Мы вернулись, взяли бутылку с водой, на ней написали, чтобы сдавался, если хочет жить. Он выбрал жизнь, и сдался. Мы дроном вывели его на свои позиции и передали, так сказать, «куда нужно», — рассказал гвардиец «Брутал».

Оккупанта эвакуировали в безопасную зону. В ходе допроса он сообщил, что является военнослужащим в/ч 95383 ВС РФ с позывным «Старый». Его задачей было наблюдение за работой украинских БпЛА и fpv-дронов.