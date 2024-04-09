Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

Поднял белый флаг: харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта с помощью БпЛА

Общество 13:41   09.04.2024
Виктория Яковенко
Поднял белый флаг: харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта с помощью БпЛА

Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вчера, 8 апреля, взяли в плен военного РФ в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.

Совместный экипаж БпЛА, в который входил гвардиец «Брутал» и десантник «Грин» наблюдали за действиями врага за линией фронта. Около 16:00 они обнаружили оккупанта, который скрывался в укритии. После сброса боеприпаса он поднял белый флаг, сообщили на странице бригады в Facebook.

«Вылетели по координатам, заметили забравшегося в норку россиянина. Мы его «затрехсотили» сбросом. Полетели узнать жив ли он там. Увидели, что он сидит с белым флагом и машет, чтобы мы его не убивали. Мы вернулись, взяли бутылку с водой, на ней написали, чтобы сдавался, если хочет жить. Он выбрал жизнь, и сдался. Мы дроном вывели его на свои позиции и передали, так сказать, «куда нужно», — рассказал гвардиец «Брутал».

Оккупанта эвакуировали в безопасную зону. В ходе допроса он сообщил, что является военнослужащим в/ч 95383 ВС РФ с позывным «Старый». Его задачей было наблюдение за работой украинских БпЛА и fpv-дронов.

Читайте также: «Подарок ко Дню НГУ»: три БпЛА сбили над Харьковом ночью нацгвардейцы

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости 9.04: Харьков будет отходить от централизованного отопления
Главные новости 9.04: Харьков будет отходить от централизованного отопления
09.04.2024, 14:13
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета
09.04.2024, 09:00
Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова
Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова
08.04.2024, 18:47
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
08.04.2024, 19:20
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
09.04.2024, 13:08
В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов
В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов
09.04.2024, 15:02

Новости по теме:

11:29
Почему над Харьковом и областью «расплодились» БПЛА-разведчики: ответ ВС ВСУ
21:22
Главные новости Харькова 7.04: отключения света, «прилеты» КАБ, ракет и УМПБ
14:15
«Очень жесткие графики» – Терехов о ситуации со светом в Харькове
10:44
Вражеский БпЛА ночью попал в Основянском районе Харькова – прокуратура (фото)
01:23
Харьков отбивается от БпЛА, один дрон попал в частный дом – Терехов

Вы читали новость: «Поднял белый флаг: харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта с помощью БпЛА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вчера, 8 апреля, взяли в плен военного РФ в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.".