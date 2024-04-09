Поднял белый флаг: харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта с помощью БпЛА
Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вчера, 8 апреля, взяли в плен военного РФ в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.
Совместный экипаж БпЛА, в который входил гвардиец «Брутал» и десантник «Грин» наблюдали за действиями врага за линией фронта. Около 16:00 они обнаружили оккупанта, который скрывался в укритии. После сброса боеприпаса он поднял белый флаг, сообщили на странице бригады в Facebook.
«Вылетели по координатам, заметили забравшегося в норку россиянина. Мы его «затрехсотили» сбросом. Полетели узнать жив ли он там. Увидели, что он сидит с белым флагом и машет, чтобы мы его не убивали. Мы вернулись, взяли бутылку с водой, на ней написали, чтобы сдавался, если хочет жить. Он выбрал жизнь, и сдался. Мы дроном вывели его на свои позиции и передали, так сказать, «куда нужно», — рассказал гвардиец «Брутал».
Оккупанта эвакуировали в безопасную зону. В ходе допроса он сообщил, что является военнослужащим в/ч 95383 ВС РФ с позывным «Старый». Его задачей было наблюдение за работой украинских БпЛА и fpv-дронов.
Читайте также: «Подарок ко Дню НГУ»: три БпЛА сбили над Харьковом ночью нацгвардейцы
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, нацгвардейцы, оккупант, плен, сдался, харьковские;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Поднял белый флаг: харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта с помощью БпЛА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вчера, 8 апреля, взяли в плен военного РФ в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.".