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Дроны нацгвардейцев уничтожили позицию оккупантов на Харьковщине (видео)

Общество 17:01   25.04.2024
Виктория Яковенко
Дроны нацгвардейцев уничтожили позицию оккупантов на Харьковщине (видео)

На Харьковском направлении бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ с помощью FPV-дронов поразили одну из позиций оккупантов.

«С помощью FPV-дрона гвардеец на позывной «Матвій» попал во вражеский блиндаж, в котором находился личный состав одного из подразделений российских захватчиков», – сообщили на странице бригады в Facebook.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 17:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ с помощью FPV-дронов поразили одну из позиций оккупантов.".