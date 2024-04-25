Дроны нацгвардейцев уничтожили позицию оккупантов на Харьковщине (видео)
На Харьковском направлении бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ с помощью FPV-дронов поразили одну из позиций оккупантов.
«С помощью FPV-дрона гвардеец на позывной «Матвій» попал во вражеский блиндаж, в котором находился личный состав одного из подразделений российских захватчиков», – сообщили на странице бригады в Facebook.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блиндаж, дрони, дроны, знищили, НГУ, оккупанты, окупанти, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ с помощью FPV-дронов поразили одну из позиций оккупантов.".