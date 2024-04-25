Дроны нацгвардейцев уничтожили позицию оккупантов на Харьковщине (видео)

На Харьковском направлении бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ с помощью FPV-дронов поразили одну из позиций оккупантов.

«С помощью FPV-дрона гвардеец на позывной «Матвій» попал во вражеский блиндаж, в котором находился личный состав одного из подразделений российских захватчиков», – сообщили на странице бригады в Facebook.